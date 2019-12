Dior et Nike dévoilent leur première collaboration

The first-ever collaboration between Jordan Brand (@Jumpman23) and a French haute couture house was revealed at the #DiorMenFall 2020 show: a limited-edition 'Air Jordan I High OG' sneaker by Kim Jones, to discover now https://t.co/bN6qe12cqY. #DiorMiami pic.twitter.com/0Pd6NlUmt2

— Dior (@Dior) 5 décembre 2019

Voici une association qui devrait en étonner plus d'un. La célèbre maison de luxe française, Dior, et la marque de sport numéro un au monde, Nike, ont présenté leur première collaboration, la chaussure Air Jordan 1 High OG Dior. Celle-ci a été dévoilée par le Directeur Artistique de la maison Dior Homme, Kim Jones, ce mardi 3 décembre lors du défilé pre-fall 2020 qui s'est tenu à Miami. La nouvelle paire a été portée aux pieds de plusieurs mannequins. Produite en 8 500 exemplaires, la chaussure de couleur grise et blanche est rarissime, son prix de vente est estimé à 1 800 euros. Elle a été fabriquée en Italie et ses finitions sont peintes à la main. Sur la languette, le logo « Jumpman Wings » présent sur les modèles de Nike est remplacé par « Air Dior » alors que le Swoosh est, lui, revisité avec l'imprimé oblique de la maison de luxe.Sortie l'année du 35ème anniversaire de la marque Air Jordan, cette nouvelle chaussure fait la fierté de Kim Jones. « Ce n'est pas une basket Nike comme les autres, elle bénéficie du même savoir-faire que tous les souliers Dior », a-t-il déclaré au Figaro Style. La paire sera disponible à la vente à partir d'avril 2020, et ce, dans certains magasins Dior.