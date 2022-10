Diagonale des Fous : D'Haene, quadruple vainqueur, ne sera pas là

Le rendez-vous le plus attendu des spécialistes de l'ultra-trail chaque année se disputera cette fois sans l'un de ses cadors. François D'Haene, quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous, a dû renoncer ce lundi à disputer la prochaine édition (à partir du 20 octobre) de cette épreuve qu'il a déjà remportée à quatre reprises, en 2013, 2014, 2016 et 2018. Le champion né à Lille, également quatre fois vainqueur de l'ultra-trail du Mont-Blanc, aurait encore été assurément l'un des immenses favoris. Une blessure à un pied en a décidé autrement. Gênée depuis le mois de juillet par cette douleur, qu'elle sait désormais d'origine osseuse (au niveau du calcanéum, très précisément), la star de la spécialité pensait être définitivement débarrassée de son problème et pouvoir mettre le cap sur la Réunion (D'Haene sera tout de même présent, mais en tant que simple spectateur) pour s'aligner une fois de plus au départ de cette Diagonale des Fous qu'elle aime tant quand elle effraye beaucoup d'autres concurrents.

D'Haene ne veut pas prendre de risques

Malheureusement pour lui, D'Haene, qui avait terminé 2eme mi-juillet de la Hardrock 100 aux Etats-Unis derrière Kilian Jornet, n'est toujours pas rétabli (la douleur est même devenue plus forte encore) alors qu'il a pourtant repris l'entraînement, il y a deux mois. "Je pense que l'organisation, tout comme moi, était ravie de me voir une sixième fois au départ de cette Diagonale des Fous. Cela me tenait à cœur de participer à cette édition. Mais je ne vais pas pouvoir prendre le départ. C'est un moment qui est difficile pour moi. J'ai pris la décision de me reposer vraiment pour me ressourcer et récupérer. C'est la décision la plus sage même si elle est difficile à prendre. Je suis le premier déçu et de loin mais il faut savoir renoncer pour ne pas hypothéquer la suite", a fait savoir le d'ores et déjà grand absent de cet opus 2022 ce lundi sur son compte Instagram, rappelant que l'ultra-trail peut permettre de "vivre une multitude de moments magiques" comme des "moments plus difficiles". Son forfait pour cette Diagonale des Fous 2022 fait partie des moments dont il se serait bien passé.