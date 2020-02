Descente de Saalbach : Troisième succès cette saison pour Dressen, Feuz se contente de la deuxième place

Beat Feuz y a cru. Le Suisse était bien parti pour signer son troisième succès en descente de la saison mais, sur les pentes de Saalbach dans une épreuve qui remplace celles prévues initialement sur les pistes des prochains Jeux Olympiques d’hiver à Yanqing. Pointé à 47 centièmes de son compatriote Mauro Caviezel au troisième intermédiaire, le leader de la Coupe du Monde de la spécialité a fini en boulet de canon pour reprendre quasiment une demi-seconde sur les 20 dernières secondes de course et passer en tête pour deux centièmes. Mais Beat Feuz n’avait pas anticipé que Thomas Dressen en avait sous les spatules. L’Allemand, vainqueur à Lake Louise en début de saison puis plus récemment à Garmisch Partenkirchen, a eu jusqu’à trois quarts de seconde de retard sur le Suisse mais, plus puissant sur le final de la piste, a su aller chercher la première place avec sept petits centièmes d’avance. Derrière Thomas Dressen, la Suisse a joué placé avec, en plus de Beat Feuz et Mauro Caviezel sur le podium, Carlo Janka et Niels Hintermann qui complètent le Top 5.

Muzaton et Clarey dans le Top 10

Malgré sa deuxième place, Beat Feuz est le grand gagnant de cette descente puisque, avec deux descentes encore à courir cette saison, il compte désormais une avance proche des 200 points sur son nouveau dauphin qui est Thomas Dressen. De quoi voir venir avant les courses de Crans Montana et Cortina d’Ampezzo. Cette descente sur les pentes autrichiennes, qui n’avaient pas accueilli la Coupe du Monde depuis 2015, a vu l’équipe de France réaliser un résultat intéressant. Avec le dossard numéro 1, Maxence Muzaton a signé le huitième temps à six dixièmes de seconde de Thomas Dressen, suivi de Johan Clarey quatre centièmes derrière. Les deux Tricolores devancent Alexander Aamodt Kilde qui réduit la distance sur Henrik Kristoffersen, absent sur cette épreuve de vitesse, au classement général de la Coupe du Monde. Nils Allègre (15eme), Matthieu Bailet (17eme), Nicolas Raffort (22eme), Roy Piccard (25eme) et Blaise Giezendanner (30eme) ont terminé dans les points cette descente.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Descente de Saalbach (Autriche) - Classement final - Jeudi 13 février 2020

1- Thomas Dressen (ALL) en 1’32’’96

2- Beat Feuz (SUI) à 0’’07

3- Mauro Caviezel (SUI) à 0’’09

4- Carlo Janka (SUI) à 0’’26

5- Niels Hintermann (SUI) à 0’’49

6- Kjetil Jansrud (NOR) à 0’’54

- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’54

8- Maxence Muzaton (FRA) à 0’’60

9- Johan Clarey (FRA) à 0’’64

10- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0’’74

...

15- Nils Allègre (FRA) à 1’’13

...

17- Matthieu Bailet (FRA) à 1’’14

...

22- Nicolas Raffort (FRA) à 1’’60

...

25- Roy Piccard (FRA) à 1’’79

...

30- Blaise Giezendanner (FRA) à 1’’95

...

45- Valentin Giraud Moine (FRA) à 3’’92

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Henrik Kristoffersen (NOR) 903 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 882

3- Alexis Pinturault (FRA) 842

4- Matthias Mayer (AUT) 716

5- Beat Feuz (SUI) 697

...



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Beat Feuz (SUI) 600 points

2- Thomas Dressen (ALL) 406

3- Dominik Paris (ITA) 384

4- Vincent Kriechmayr (AUT) 344

5- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 333

...

7- Johan Clarey (FRA) 301

...