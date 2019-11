Descente de Lake Louise (H) : Un an après sa blessure, Dressen revient en vainqueur

Dire que Thomas Dressen a failli ne pas prendre part à la descente de Lake Louise... 61eme temps de la première descente d’entraînement dans la station canadienne pour sa première sortie officielle ski aux pieds un an après sa très grave blessure au genou droit lors de la descente de Beaver Creek, l’Allemand a vu le staff de sa sélection douter de ses capacités. Heureusement qu’il a su convaincre lors du deuxième entraînement car, lors de la course disputée ce samedi, il a réalisé un exploit. 365 jours pile après cette blessure, Thomas Dressen est allé chercher sa troisième victoire en Coupe du Monde après la descente de Kitzbühel en janvier 2018 puis celle de Kvitfjell deux mois plus tard. Alors que Dominik Paris détenait le meilleur temps et après un premier tiers de course compliqué, l’Allemand a su générer plus de vitesse que ses rivaux sur les 20 dernières secondes de course pour devancer l’Italien de deux centièmes de seconde seulement ! Le dossard 13 n’a décidément pas porté malchance au natif de Garmisch-Partenkirchen.

Théaux et Clarey loin du compte

Derrière l’Allemand et l’Italien, l’équipe de Suisse a signé un beau tir groupé. Partis respectivement avec les dossard 5 et 6, Beat Feuz et Carlo Janka ont réalisé le même temps au centième près, à 26 centièmes de la marque de Thomas Dressen. Leur compatriote Mauro Caviezel, qui a ouvert le portillon à l’occasion de cette descente de Lake Louise, a signé le sixième temps et termine entouré des Autrichiens Matthias Mayer, cinquième, et Vincent Kriechmayr, septième. Très bien parti sur le haut de la piste, Kjetil Jansrud a ensuite déçu pour prendre la huitième place à huit dixièmes et devance le premier Français, Adrien Théaux. Le skieur de Val Thorens n’a pas eu la vitesse suffisante pour briller et se contente du neuvième temps à plus d’une seconde. Johan Clarey, pour sa part, n’a pas su démontrer qu’il en avait encore dans les skis à l’issue des entraînements et termine treizième de cette descente. Mathieu Bailet a signé le 17eme temps de cette descente, perdant du temps tout au long de son passage.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Descente de Lake Louise (Canada) - Classement après 30 dossards - Samedi 30 novembre 2019

1- Thomas Dressen (ALL) en 1’46’’81

2- Dominik Paris (ITA) à 0’’02

3- Carlo Janka (SUI) à 0’’26

- Beat Feuz (SUI) à 0’’26

5- Matthias Mayer (AUT) à 0’’42

6- Mauro Caviezel (SUI) à 0’’47

7- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’66

8- Kjetil Jansrud (NOR) à 0’’80

9- Adrien Théaux (FRA) à 1’’12

10- Steven Nyman (USA) à 1’’31

- Travis Ganong (USA) à 1’’31

...

13- Johan Clarey (FRA) à 1’’37

...

17- Matthieu Bailet (FRA) à 1’’74

...