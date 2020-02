Descente de Garmisch Partenkirchen (H) : Un podium pour Clarey !

Feuz se rate mais reste leader



🇫🇷 😍 PODIUM PROVISOIRE POUR CLAREY ! Le Français s'incline finalement pour 17 centièmes...



COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE GARMISCH PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Samedi 1er février 2020

Johan Clarey (FRA) à 0"17

Nils Allègre (FRA) à 1"09

Maxence Muzaton (FRA) à 1"29

Matthieu Bailet (FRA) à 1"69



37- Blaise Giezndanner (FRA) à 2"29



Nicolas Raffort (FRA) à 2"30

Victor Schuller (FRA) à 3"04

Johan Clarey est éternel ! Alors qu’il a fêté ses 39 ans au début du mois et qu’il est sur le circuit depuis 2003, le skieur français a signé un nouveau podium en Coupe du Monde ce samedi à l’occasion de l’une des descentes les plus difficiles de la saison, celle de Garmisch Partenkirchen, en Allemagne.Clarey est passé à un petit centième de la deuxième place, occupée par Aleksander Aaamodt Kilde, qui grimpe lui sur son quatrième podium de la saison. La victoire est revenue au dossard n°1, Thomas Dressen, qui s’impose à domicile avec 16 centièmes d’avance sur le Norvégien. Le skieur de 26 ans remporte ainsi sa quatrième victoire en Coupe du Monde, après les descentes de Kitzbühel (janvier 2018), Kvitfjell (mars 2018) et Lake Louise (novembre 2019).Le grand favori, Beat Feuz ne termine que sixième, à 35 centièmes de Dressen, de cette descente très serrée où 19 skieurs finissent dans la même seconde.A noter également la dernière place de l’Italien Peter Fill, vainqueur de trois petits globes (descente et combiné) en 2016 et 2017, qui disputait la dernière course de sa carrière, à 37 ans, et qui est descendu tranquillement. Malgré sa relative contre-performance, Beat Feuz reste en tête du classement général de la descente avec une belle avance sur ses concurrents (Kilde est à 213 points, Dressen à 214). De son côté, Aleksander Aamodt Kilde dépasse Alexis Pinturault pour se retrouver deuxième du classement général de la Coupe du Monde, à 61 points du leader, Henrik Kristoffersen. Dimanche, c’est un géant qui sera au programme dans la station allemande.2- Aleksander Aaamodt Kilde (NOR) à 0"163-4- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"265- Travis Ganong (USA) à 0"276- Beat Feuz (SUI) à 0"357- Niels Hintermann (SUI) à 0"398- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"499- Max Franz (AUT) à 0"5210- Emanuele Buzzi (ITA) à 0"54...22-24-30-38-42-...