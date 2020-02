Descente de Garmisch Partenkirchen (F) : Rebensburg reine à domicile

Connue principalement pour ses performances en slalom géant, discipline dans laquelle elle a déjà remporté trois petits globes de cristal (en 2011, 2012 et 2018), Viktoria Rebensburg brille aussi en vitesse, avec quatre victoires à son palmarès. Mais elle n’avait en revanche jamais gagné la moindre descente de Coupe du Monde, se « contentant » de six podiums. C’est désormais chose faite pour la skieuse allemande de 30 ans, qui s’est imposée devant ses supporters, lors de la descente de Garmisch Partenkirchen ce samedi. Partie avec le dossard n°8, celle qui n’était montée que sur un seul podium cette saison (lors de sa victoire dans le Super-G de Lake Louise en décembre) a déjoué les pronostics. Et de loin ! Elle a en effet battue de 61 centièmes la favorite du jour, Federica Brignone, et de 83 centièmes la skieuse-snowboardeuse Ester Ledecka, toujours capable de coups. Rebensburg décroche ainsi la 19eme victoire de sa carrière.

Shiffrin n'était pas là

Corinne Suter, cinquième ce samedi, conserve la tête du classement de la Coupe du Monde de descente, alors qu’il en reste encore trois à disputer, avec 61 points d’avance sur Mikaela Shiffrin, absente ce week-end (au moins) suite au décès soudain de son père dimanche dernier dans le Colorado. L’Américaine reste en tête du classement général, avec 190 points d’avance sur Federica Brignone. Côté français, cette descente ne restera pas dans annales, puisque les tricolores ont terminé au-delà du Top 25. Dimanche, c’est un Super-G qui sera au menu dans la station allemande. Pour un doublé de Rebensburg ?



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE GARMISCH PARTENKRICHEN

Classement final - Samedi 8 février 2020

1- Viktoria Rebensburg (ALL) en 1'41"94

2- Federica Brignone (ITA) à 0"61

3- Ester Ledecka (RTC) à 0"83

4- Sofia Goggia (ITA) à 0"95

5- Corinne Suter (SUI) à 0"98

6- Ilka Stuhec (SLO) à 1"52

7- Joana Haehlen (SUI) à 1"63

8- Petra Vlhova (SLQ) à 1"74

9- Francesca Marsaglia (ITA) à 1"77

10- Elisabeth Reisinger (AUT) à 1"80

...

28- Tiffany Gauthier (FRA) à 3"42

29- Romane Miradoli (FRA) à 3"50

34- Laura Gauché (FRA) à 3"87

...



Abandons : Esther Paslier (FRA) , Rahel Kopp (SUI), Madeleine Chirat (FRA) , Carina Stuffer (ALL)