Descente de Crans-Montana (F) : Le doublé pour Gut-Behrami, le cristal pour Suter

La série a pris fin ! Alors que les onze dernières descentes de la Coupe du Monde féminine de ski alpin avaient été remportées par onze skieuses différentes entre janvier 2019 et février 2020, Lara Gut-Behrami a brisé le signe indien, en remportant sa deuxième descente d’affilée ! Déjà victorieuse vendredi de la descente de Crans-Montana (Suisse), qui remplaçait celle de Sotchi, annulée il y a trois semaines à cause de la météo, la Suissesse a réussi un magnifique doublé ce samedi, en s’imposant de nouveau. Et si elle avait largement dominé ses adversaires la veille, la skieuse de 28 ans l’a cette fois emporté de justesse, avec seulement deux centièmes d’avance sur sa compatriote et leader de la discipline Corinne Suter, et cinq centièmes sur l’Autrichienne Nina Ortlieb. Lara Gut-Behrami signe ainsi sa 26eme victoire en Coupe du Monde, la neuvième en descente.

Premier petit globe pour Suter !

En terminant deuxième, Corinne Suter est désormais assurée de remporter le petit globe de cristal de la descente, puisqu’elle compte 155 points d’avance sur Ester Ledecka (5eme ce samedi) et 157 sur Federica Brignone (4eme), alors qu’il ne reste plus qu’une descente à disputer (et donc 100 points à gagner au maximum), lors des finales de Cortina d’Ampezzo dans un mois. A 25 ans, Suter décroche le premier petit globe de sa carrière, et n'a pas pu s'empêcher de lâcher quelques larmes, elle qui avait terminé sixième du classement de la descente l’an passé. Cette saison, elle a terminé entre la première et la quatorzième place lors des huit descentes au programme. Federica Brignone revient quant à elle à 27 points de Mikaela Shiffrin (toujours absente suite au décès brutal de son père) en tête du classement général de la Coupe du Monde. Dimanche, c’est un combiné qui sera au menu, et qui pourrait donc lui permettre de grapiller encore des points, voire passer en passer. Côté français, Romane Miradoli a pris une belle neuvième place, à 71 centièmes de Gut-Behrami, alors que Tiffany Gauthier a terminé 21eme, à 1"36, et Jennifer Piot 24eme à 1"58.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE CRANS-MONTANA (SUISSE)

Classement final - Samedi 22 février 2020

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'27"73

2- Corinne Suter (SUI) à 0"02

3- Nina Ortlieb (AUT) à 0"05

4- Federica Brignone (ITA) à 0"35

5- Ester Ledecka (RTC) à 0"39

6- Stephanie Venier (AUT) à 0"59

7- Nicole Schmidhofer (AUT) à 0"62

8- Marta Bassino (ITA) à 0"66

9- Romane Miradoli (FRA) à 0"71

10- Nicol Delago (ITA) à 0"76

...

21- Tiffany Gauthier (FRA) à 1"36

24- Jennifer Piot (FRA) à 1"58

...



Abandons : Breezy Johnson (USA), Roni Remme (CAN), Michaela Heider (AUT)...