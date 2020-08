Démare, Alaphilippe et Harden : Les 26 août qui ont marqué l'histoire du sport

Evénements

2017 : Julian Alaphilippe remporte la 8eme étape de la Vuelta



Échappé en compagnie de 20 autres coureurs au kilomètre 37, Julian Alaphilippe a cravaché lors de cette huitième étape, longue de 199,5 km et disputée sous une forte chaleur (35 degrés). Mais le Français se sait le plus rapide face à Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et Jan Polanc (UAE) avec qui il termine l'ascension de Xorret de Cati avec avec 3''20' d'avance à cinq unités de l'arrivée. Finalement, le puncheur de Quick-Step Floors règle tranquillement ses derniers compagnons d'échappée et s'adjuge la première victoire de sa carrière sur un Grand Tour. « C'est incroyable, je ne m'attendais pas à gagner l'étape », s'est félicité le vainqueur du contre-la-montre du Paris-Nice en 2017.



2017 : La France termine troisième du mondial de rugby féminin



Pour la 6eme fois en huit éditions, les Françaises héritent de la médaille de bronze lors du Mondial féminin de rugby en 2017. Ce 26 août, l'équipe de France s'impose aisément contre les Etats-Unis (31-23) pour la petite finale de la compétition. Malgré une prestation aboutie pour ce dernier match, les Françaises peuvent nourrir des regrets de leur demi-finale perdue face aux Anglaises (3-20). La prochaine Coupe du monde féminine est prévue en Nouvelle-Zélande l'an prochain, pour la première fois dans l'hémisphère sud.

Naissances

James Harden (basketball) né en 1989



Le MVP de la saison 2017-2018 évolue chez les Houston Rockets depuis 2012, après avoir passé trois ans au Thunder d'Oklahoma City. L'Angelino qui joue au poste de meneur ou d'arrière, est le meilleur joueur de la franchise du Texas avec qui il compile plus de 30 points de moyenne par match. James Harden (1,96 m et 100 kg) est l'une des stars de la NBA et possède de nombreuses distinctions individuelles. Cinq fois sélectionné dans la "First Team" de la Ligue et huit fois présent au All Star Game, le numéro 13 possède également le record de la franchise de points inscrits lors d'un match : 61 (contre New-York en janvier 2019 et contre les Spurs de San Antonio en mars 2019). Avec le Team USA, The Beard (son surnom dû à sa barbe) est médaillé d'or aux JO en 2012 et vainqueur de la Coupe du monde en 2014.



Arnaud Démare (cyclisme) né en 1991



Récent champion de France à Grand-Champ (Morbihan) le week-end dernier (pour la troisième fois de sa carrière), Arnaud Démare est le sprinteur de l'équipe Groupama-FDJ. Professionnel depuis 2012, le Français originaire de Beauvais est vainqueur du Vattenfall Cyclassics 2012 et du Milan-San Rermo en 2016. Dans les grands tours, le coureur comptabilise 3 victoires, deux au Tour de France (4eme étape en 2017, 18eme étape en 2018) et une lors du Giro l'an dernier (10eme étape). Arnaud Démare a remporté cette saison le Tour de Wallonie devant Greg Van Avermaet (CCC Team) et Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) et sera à la tête de l'équipe de France lors des championnats d'Europe prévus ce mercredi à Plouay en Bretagne.