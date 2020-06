Dallas, Neymar, Habana : Les 12 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissances

Porté par un Dirk Nowitzki au sommet de son art, Dallas remporte le premier titre de champion NBA de son histoire après une finale remportée sur le score de 4 matchs à 2 face au Miami Heat de LeBron James.À l’occasion du match d’ouverture de la XXeme Coupe du Monde de football qui se déroule au Brésil, la Selecao emmenée par un Neymar auteur d’un doublé ce jour-là, remporte son premier match face à la Croatie sur le score de 3-1.(football) né en 1979Après un début de carrière passé dans l’ombre de son petit frère, Gabriel, qui évolue du côté du FC Barcelone, Diego Milito rejoint l’Inter Milan durant l’été 2009. Avec les Nerrazzuri, l’attaquant argentin explose aux yeux du monde en réalisant le triplé « Championnat d’Italie - Coupe d’Italie + Ligue des Champions » lors de sa première saison. Auteur de 6 buts durant la campagne européenne de son club, Diego Milito se distingue en inscrivant un doublé en finale face au Bayern Munich. Grâce à ses deux buts, Milito permet à l’Inter Milan de remporter sa première C1 depuis 1965.

Bryan Habana (rugby) né en 1983

Champion du Monde avec l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde en 2007, compétition dont il termine meilleur marqueur d'essais avec huit réalisations, égalisant ainsi le record du Néo-Zélandais Jonah Lomu réalisé en 1999, il termine troisième lors de l'édition 2015 en Angleterre où il égale le record de Lomu en Coupe du Monde (15 essais). En 2007, il obtient également le titre de meilleur joueur du monde IRB. Il remporte également deux Super 14 en 2007 et 2009 avec les Bulls, compétitions disputées par les franchises des trois nations majeures de l'Hémisphère sud. Habana l'Europe en 2013 pour évoluer sous les couleurs de Toulon, en Top 14. Il devient champion d'Europe en 2014 et champion de France lors de la même saison. L'année suivante, il décroche un second titre de champion d'Europe. Il met un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2017-2018.