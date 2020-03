Cruyff, Dugarry, Onnis : les 24 mars qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

24 mars 1962



Touché par un mauvais coup, Benny « Kid » Paret perd conscience lors d'un match de boxe contre Emile Griffith au Madison Square Garden. Il est décédé 10 jours plus tard. Ce fut la première "mort dans le ring" télévisée.

Naissances :

Delio Onnis (football) née en 1948

Avec 299 buts, cet attaquant italo-argentin est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1.



Christophe Dugarry (football) né en 1972

Champion du monde en 1998 avec l’équipe de France de football



Payton Manning (football américain) née en 1976

Légende dans son sport, le quarterback a remporté deux fois le SuperBowl (2006 et 2015) et a collectionné les récompenses individuelles en NFL.

Décès :

Johan Cruyff (football) décédé en 2016



Véritable mythe du football, Johan Cruyff aura laissé une empreinte indélébile en tant que joueur dans les années 70. Le Néerlandais a ensuite révolutionné le FC Barcelone en tant que coach dans les années 90, amenant les Catalans pour la première fois de l’histoire à la victoire finale en Ligue des Champions un soir de mai 1992…