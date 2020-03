A son tour, comme de nombreux sports, le biathlon est touché par la lutte contre la propagation du coronavirus. Ce lundi, la Fédération internationale de biathlon (IBU) a en effet annoncé que l’étape de Coupe du Monde de Nove Mesto, en République tchèque, allait se disputer sans spectateur, de jeudi à dimanche. « L’IBU peut confirmer que les autorités tchèques ont décidé que l’étape de Coupe du Monde de Nove Mesto se disputera bien, mais que l’événement sera fermé aux spectateurs. L’IBU est en contact avec les organisateurs et les autorités afin de comprendre les détails de cette décision et voir si d’autres parties prenantes seront affectées et si d’autres mesures doivent être prises. L’IBU a toujours dit qu’elle suivrait toutes les demandes des autorités nationales concernant l’expansion du coronavirus. Ainsi, l’IBU et le Comité d’organisation tchèque appliqueront pleinement cette décision. Nous regrettons que cette année, l’événement ne sera pas suivi par 100 000 spectateurs dans les tribunes, ce qui rend cette expérience si unique pour nos athlètes », écrit l’IBU dans un communiqué.

Fourcade regrette "l'incohérence"

Martin Fourcade, l’actuel leader du classement, a réagi à cette décision, en faisant part de sa surprise : « L'incohérence continue avec le #COVID19 ... Les fans tchèques ne pourront pas assister aux épreuves alors qu'il n'y a aucun souci pour que la caravane du biathlon se rende la bas alors que nous étions tous en Italie il y a seulement 7 jours.... ». La semaine suivante, la caravane du biathlon fera étape en Finlande, à Kontiolahti (12-15 mars). Avec ou sans spectateurs ?