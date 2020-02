Coupe du Monde : L'épidémie de Covid-19 pourrait priver le public des finales

La grande fête de fin de saison risque de sonner bien creux. Un an avant les championnats du monde prévus dans la station italienne, Cortina d’Ampezzo doit accueillir du 16 au 22 mars prochains les finales de la Coupe du Monde de ski alpin. Sept jours de compétition où toutes les épreuves, sauf le combiné alpin, seront au programme tant pour les hommes et pour les femmes et durant lesquels les Globes de Cristal seront distribués. Mais la Fédération Internationale de ski pourrait être amenée à prendre des mesures exceptionnelles face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 qui touche depuis plusieurs jours le nord de l’Italie, ayant déjà fait dix morts et contaminé plus de 300 personnes dans tout le pays.

Waldner : « Un seul plan officiel : Cortina »

La station des Dolomites se situe, en effet, dans la région de la Vénétie, qui fait partie des zones les plus touchées par le virus avec 42 cas recensés. Face aux inquiétudes liées à cette situation, la Fédération Internationale de ski assure que les épreuves auront bien lieu à Cortina d’Ampezzo mais le public devrait être maintenu à l’écart afin d’éviter tout risque de propagation du virus. « Actuellement, Cortina est confirmé comme lieu de compétition, mais sans public. Nous travaillons avec différents scenarios, a déclaré à la chaîne suédoise SVT Markus Waldner, responsable de course de la FIS pour le ski alpin. Le plus grand défi concerne les compétitions de vitesse. Mais, pour le moment, il n’y a qu’un seul plan officiel : Cortina. » Une situation loin d’être idéale mais qui devrait tout de même permettre aux têtes d’affiche du circuit de découvrir les pistes où les médailles mondiales seront distribuées du 7 au 21 février 2021.