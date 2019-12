Coupe du Monde : Le géant et le slalom inversés ?

Les chutes de neige vont-t-elle chambouler la 64eme édition du Critérium de la Première... Neige ? En raison des importantes chutes de neige annoncées pour la fin de semaine sur Val d'Isère l'étape masculine de Coupe du Monde prévue ce week-end sur la Face de Bellevarde pourrait amener les organisateurs à revoir le programme. Ainsi, alors qu'il est prévu que le géant hommes se dispute samedi (première manche à 9h30, seconde manche à 13h00) et le slalom dimanche (à 9h30 et 13h00 là encore), les deux courses pourraient finalement être inversées. Le slalom serait donc avancé au samedi et le géant décalé au dimanche afin que les organisateurs disposent de plus de temps pour préparer le tracé du géant, tout particulièrement sur le haut de la piste. Un éventuel changement qui ne fait pas peur pour autant à la nouvelle directrice Ingrid Jacquemod. « Je ne suis pas spécialement inquiète, on surveille bien sûr de près les prévisions, pour la neige et le vent », confie dans le Dauphiné l'ancienne championne, très heureuse de la manière dont les choses avancent pour le moment.

La dernière fois que les courses avaient été inversées, Pinturault en avait profité

« On a bien bossé encore aujourd’hui ». A noter toutefois qu'une première décision a été prise pour ce week-end, avec l'annulation de la séance de ski libre, qui devait se dérouler vendredi matin, histoire de préserver autant que possible la Face de Bellevarde à la veille des deux courses. Et si le géant et le slalom venaient à être inversés, ce ne serait pas une première, puisque cela avait été le cas il n'y a pas si longtemps, en 2012. Alexis Pinturault en avait profité pour remporté le slalom du samedi. Pour le moment, rien ne bouge. « On va voir au jour le jour J. Ici, on sait faire et tout le monde est prêt à se mobiliser. »