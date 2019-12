Coupe du Monde (H) : Vent de colère à l'encontre de la Fédération Internationale

Vent de révolte sur la Coupe du Monde masculine de ski alpin. A la suite du slalom géant et du slalom parallèle organisés le week-end dernier à Alta Badia, des voix se sont élevées pour critiquer l’organisation des épreuves ainsi que la qualité de piste proposée par les organisateurs locaux et validée par la Fédération Internationale de ski (FIS). Un week-end italien qui a fait comme victimes le Suisse Marco Odermatt, vainqueur du Super-G de Beaver Creek, dont la saison est quasiment terminée après une blessure au ménisque externe du genou droit. Alexis Pinturault n’est pas plus sorti indemne de ces épreuves avec une lésion musculaire à la cuisse gauche, ce qui le rend incertain pour le combiné programmé dimanche. « Il y a eu beaucoup de déchets avec plusieurs blessures parce que la piste n'était pas prête du tout, a tonné le chef de file de l’équipe de France dans des propos recueillis par l’AFP. Il y a eu beaucoup d'amateurisme, une organisation pas très bonne. » Et alors que Bormio va accueillir ce week-end deux descentes, dont l’une remplace celle annulée à Val Gardena, et un combiné, la FIS voit le ton monter au sein des skieurs.





La FIS montrée du doigt par Kristoffersen et Muffat-Jeandet

Si, à l’occasion des épreuves organisées à Val d’Isère il y a deux semaines, la voix de nombreux skieurs a suffisamment porté pour que les épreuves n’aient pas lieu dans des conditions dantesques, ça n’a pas été le cas à Alta Badia d’où une fronde qui s’organise. « Si ce genre de piste est acceptable pour une course, c'est vraiment très limite, a confié dans des propos recueillis par l’AFP le leader de la Coupe du Monde Henrik Kristoffersen qui a pointé le doigt vers l’attitude des officiels de la FIS présents à chaque épreuve. Je ne blâme pas les organisateurs car ils font ce que la FIS leur dit de faire. Peut-être que la course était juste, mais elle était moche car tout le monde a skié moche. » Des critiques à l’encontre de l’instance dirigeante du ski dont s’est également fait l’écho Victor Muffat-Jeandet, avec une pointe d’ironie ? « Félicitations à la FIS pour une nouvelle magnifique préparation de course et un super spectacle. Je n'ai jamais vu ça depuis mes débuts en Coupe du Monde, a déclaré sur sa page Facebook officielle le deuxième du combiné de Wengen la saison passée. Je pense que la FIS a les moyens suffisants pour dédier une équipe seulement à la préparation des pistes et que ce soit fait bien en amont, pas quelques jours avant les courses seulement. C'est une question de sécurité et pour montrer notre sport sous son meilleur jour avec du spectacle pour le public. » La balle est désormais dans le camp de la FIS, qui reste souvent sourde aux demandes des skieurs.