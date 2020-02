Coupe du Monde (H) : Pinturault toujours aussi critique contre le slalom parallèle

Aujourd'hui j'ai la rage, l'impression de me faire berner... nous les athlètes pris pour des pions d'un spectacle et non acteur d'un sport! Depuis quand en sport la chance prend le dessus sur la performance? Et la dangerosité du format on en parle ? pic.twitter.com/Jg5mvIUn33

— Alexis Pinturault (@AlexPinturault) February 9, 2020

Alexis Pinturault n’en démord pas ! Le skieur de Courchevel a une nouvelle fois exprimé sa rancœur à l’encontre du format du slalom parallèle. Eliminé dès les huitièmes de finale à l’occasion de l’épreuve disputée ce dimanche à Chamonix, le Tricolore s’est exprimé au travers des réseaux sociaux pour critiquer de manière virulente une épreuve que la Fédération Internationale de Ski entend développer dans les années à venir. « Aujourd'hui j'ai la rage, l'impression de me faire berner... Nous les athlètes pris pour des pions d'un spectacle et non acteur d'un sport, assure le vainqueur du Globe de Cristal du combiné alpin la saison passée via son compte officiel Twitter. Depuis quand en sport la chance prend le dessus sur la performance ? Et la dangerosité du format on en parle ? Mais surtout, la FIS, quand est-ce que la parole des athlètes sera-t-elle prise en compte ? » Des critiques renouvelées mais qui risquent de rester lettre morte auprès de la FIS.