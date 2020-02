Due to the current weather situation the jury together with the OC have canceled today’s WC AC @fisalpine #Hinterstoder pic.twitter.com/QVXreALEsi

— Ski Austria Alpin Herren (@SkiAustria_Men) February 28, 2020

Pinturault : « Deux annulations qui placent Kilde en position de favori »



#Hinterstoder: Cancelled men's Alpine Combined to be rescheduled in Hinterstoder (AUT) on Sunday 1st March 2020. Giant Slalom originally scheduled for Sunday will be moved to Monday 2nd March 2020.

New program:

-SG: 29.02.2020

-AC: 01.03.2020

-GS: 02.03.2020 #fisalpine pic.twitter.com/vUjvHylBCi

— FIS Alpine (@fisalpine) February 28, 2020

Une semaine après le slalom de Naeba, c’est à Hinterstoder que la météo fait des siennes. En raison d’importantes chutes de neige et d’un vent violent sur la station autrichienne mais également face à des prévisions météorologiques loin d’être optimistes pour le reste de la journée, les organisateurs n’ont pas eu d’autre solution que d’annuler le combiné alpin prévu ce vendredi. Une décision qui fait suite à une première modification du programme avec l’inversion de la manche de slalom et du Super-G qui avait été ordonnée dès ce jeudi. Cette annulation du troisième et dernier combiné alpin de la saison, qui devrait ainsi entériner le classement de la Coupe du Monde de la spécialité, n’est pas une bonne affaire pour certains skieurs en vue du classement général, dont Alexis Pinturault, qui comptait beaucoup sur cette discipline où il excelle pour refaire une partie de son retard. Interrogé par le site officiel de la Fédération Française à la suite de la confirmation de la décision des organisateurs, Alexis Pinturault a confirmé que cette situation est loin d’être idéale pour lui, même s’il devrait bien remporter un quatrième petit Globe de Cristal du combiné en cinq ans. « On va dire que c’est comme ça, ça fait partie de notre sport. Malheureusement, il y a certaines fois où ce n’est pas facile, assure le skieur de Courchevel. Ce qui est sûr, c’est qu’il devrait normalement y avoir un Globe de Cristal. C’est plutôt la bonne nouvelle pour moi. »Mais cette deuxième annulation consécutive d’une épreuve à dominante technique fait surtout les affaires d’Aleksander Aamodt Kilde dans la course au gros Globe de Cristal et c’est ce qui chagrine le skieur français. « Ce n’est pas non plus une très bonne nouvelle dans le sens où c’est une discipline qui peut être relativement importante, qui me permet de faire la différence au niveau du général et, là, ce sont deux courses de suite qui sont annulées en deux week-ends et, du coup, qui placent Kilde sans qu’on puisse prendre le départ dans la position du favori de week-end en week-end car ça fait des courses en moins pour lui reprendre des points, ajoute Alexis Pinturault. Pour ma part, ce n’est pas forcément une bonne chose. » Un week-end autrichien qui doit se poursuivre avec un Super-G programmé ce samedi avant un slalom géant qui est la reprise de celui initialement prévu à Val d’Isère en décembre dernier. « J’espère que les conditions vont être suffisamment clémentes pour pouvoir offrir deux belles journées et faire le week-end en Super-G et en slalom géant », conclut le skieur de Courchevel, tout en assurant respecter la décision de la FIS face aux circonstances. Toutefois, sans doute au grand soulagement d'Alexis Pinturault, la Fédération Internationale a confirmé une modification du programme de l'étape d'Hinterstoder. En effet, le combiné alpin initialement prévu ce vendredi aura finalement bien lieu ce dimanche. En conséquence, le slalom géant aura finalement lieu ce lundi.