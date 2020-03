Coupe du Monde (H) : La météo provoque l'annulation du Super-G de Kvitfjell

La Coupe du Monde de ski alpin connaît une fin de saison plus que difficile. Alors que les finales de Cortina d’Ampezzo ont été annulées à cause de l’épidémie de Covid-19 qui touche le nord de l’Italie et que les épreuves féminines prévues à Ofterschwang ce week-end n’ont pas pu être organisées par manque de neige, c’est l’étape masculine de Kvitfjell qui est touchée. Au lendemain de la descente remportée par Matthias Mayer qui a permis à Aleksander Aamodt Kilde de reprendre les commandes au classement général de la Coupe du Monde, le Super-G prévu dans la station norvégienne n’a pas pu être organisé. Si, en début de journée, la confiance était de mise, la météo s’est très rapidement dégradée, les chutes de neige et de pluie rendant impossible la tenue dans des conditions équitables de l’épreuve, même avec un départ abaissé sur l’Olympiabakken.

Caviezel peut se satisfaire de cette annulation

Cette annulation met un terme à la Coupe du Monde de Super-G et, pour seulement trois points face à l’Autrichien Vincent Kriechmayr, le Suisse Mauro Caviezel remporte son premier petit Globe de Cristal. Jamais vainqueur dans la discipline cette saison mais toujours placé dans le Top 5 lors des six épreuves disputées cette saison, le natif de Valbella a fait parler sa régularité pour remporter le classement du Super-G. Mais cette annulation rebat également les cartes dans la course au gros Globe de Cristal. En effet, face aux annulations, cette épreuve de Kvitfjell était la dernière typée vitesse de la saison et donc favorable à Aleksander Aamodt Kilde par rapport à Alexis Pinturault, qui compte 54 points de retard sur le Norvégien, et Henrik Kristoffersen qui, malgré ses 161 points de retard, peut encore y croire. Avec un slalom géant puis un slalom à Kranjska Gora le week-end prochain en conclusion de la saison de Coupe du Monde, le Français a encore un peu plus toutes les cartes en main pour succéder à Marcel Hirscher au palmarès. Mais, le Norvégien devant s’aligner sur le slalom géant, le skieur de Courchevel n’aura pas le droit à l’erreur.

Pinturault : « Une bonne chose pour moi »

Interrogé par Ski Chrono à la suite de l’officialisation de l’annulation de l’épreuve par la Fédération Internationale de Ski, Alexis Pinturault n’a pas caché que cette décision sert ses intérêts dans la course au gros Globe de Cristal. « On ne va pas se le cacher, c’est une bonne chose pour moi ! Surtout parce que j’avais le dossard numéro un. Avec la neige qui tombait, partir avec le 1 ce n’était pas une bonne chose, a confié le skieur de Courchevel. Hier (samedi), c’était une belle journée sur la descente, difficile de se dire que du jour au lendemain ça peut changer autant et que la course puisse être annulée. » Mais, selon lui, le plus grand bénéficiaire de cette annulation, ce n’est pas lui. « Le grand gagnant du jour, c’est Henrik Kristoffersen. Lui n’est pas venu ici, et avec le Super-G qui ne se fait pas, il perd zéro point sur Aleksander Aamodt Kilde, zéro sur moi, résume Alexis Pinturault. Je suis le deuxième gagnant, parce qu’en théorie je suis moins fort que Kilde dans cette discipline, sa discipline forte. Ce qui est sûr, c’est que Kilde est toujours leader, ça va être serré jusqu’au bout. » Rendez-vous à Kranjska Gora pour l’explication finale !



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Classement général avant les deux dernières courses

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1202 points

2- Alexis Pinturault (FRA) 1148

3- Henrik Kristoffersen (NOR) 1041

4- Matthias Mayer (AUT) 916

5- Vincent Kriechmayr (AUT) 794

...



Classement final de la Coupe du Monde de Super-G

1- Mauro Caviezel (SUI) 365 points

2- Vincent Kriechmayr (AU) 362

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 336

4- Matthias Mayer (AUT) 324

5- Kjetil Jansrud (NOR) 305

...

8- Alexis Pinturault (FRA) 169

...