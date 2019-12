Coupe du Monde (H) : Evolution positive de la blessure d'Alexis Pinturault

Alexis Pinturault ne devrait pas faire l’impasse sur le combiné de Bormio programmé ce dimanche. Le champion du monde et tenant de la Coupe du Monde de la spécialité était incertain à l’issue du slalom parallèle organisé ce lundi à Alta Badia en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Des premiers examens avaient permis de mettre en lumière une lésion à l’adducteur d’une longueur de six millimètres. Mais, selon une information de RMC Sport, l’évolution va dans le bon sens.

Pinturault avec un bandage pour préparer Bormio

Ce jeudi, Alexis Pinturault a pu effectuer un contrôle de cette lésion par voie échographique. Cet examen a permis de confirmer que la blessure n’était pas suffisamment sérieuse pour l’empêcher de s’entraîner. Le skieur de Courchevel va prochainement se tester avec un bandage au niveau de sa cuisse endolorie afin d’évaluer au mieux le niveau de douleur qu’un super-G et une manche de slalom, ce qui sera au programme du combiné de Bormio, peuvent provoquer. Une fois ce test effectué, Alexis Pinturault prendra une décision ferme et définitive quant à son engagement dans cette épreuve de Coupe du Monde.