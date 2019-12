Coupe du Monde (H) : Deuxième podium de la saison pour Jouve

What a great show from our #fiscrosscountry Sprint experts!

Le sprint est toujours plus une affaire française. Après la victoire de Lucas Chanavat à Planica le week-end dernier, Richard Jouve a apporté un nouveau podium au clan tricolore. A l’occasion de la deuxième des sept étapes du Tour de Ski, le skieur de Montgenèvre est allé chercher la troisième place du sprint en style libre organisé à Lenzerheide, en Suisse. 13eme temps des qualifications, Richard Jouve a pris la deuxième place de son quart de finale juste derrière le Russe Gleb Retivykh avant de dominer sa demi-finale juste devant le Norvégien Paal Golberg.S’il avait su éviter certains cadors de la Coupe du Monde de ski de fond dans les deux premiers tours éliminatoires, la confrontation avec Johannes Hoesflot Klaebo et Federico Pellegrino a eu lieu en finale. Et le Norvégien, large leader de la Coupe du Monde, n’a laissé le soin à personne de s’imposer dans la station suisse. Au terme d’une finale à sens unique, il s’imposer devant l’Italien et Richard Jouve, qui n’a pas été inquiété dans le final par Gleb Retivykh, Johan Haeggstroem et Paal Golberg. A l’issue de cette épreuve, Lucas Chanavat conserve la tête de la Coupe du Monde de sprint pour deux points face à Johannes Hoesflot Klaebo quand Richard Jouve pointe au quatrième rang à 45 points de son compatriote.