Coupe du Monde (H) : Boe n'aura pas pouponné bien longtemps

Le patron est de retour ! Après avoir manqué les étapes de Coupe du Monde d’Oberhof et Ruhpolding pour assister à la naissance de son premier enfant, Gustav, né le 13 janvier, Johannes Boe fera son retour à la compétition dès cette semaine, à Pokljuka en Slovène, annonce L’Equipe. Lors de cette étape, une individuelle (20km) est au programme jeudi, un relais mixte samedi et une mass-start dimanche pour les hommes. Alors qu’il avait remporté cinq des sept première courses (hors relais) de la saison, le biathlète norvégien de 26 ans a vu son grand rival Martin Fourcade profiter à plein de son absence, en remportant quatre courses. Le Français est désormais leader du classement général de la Coupe du Monde, avec 133 points d’avance sur Johannes Boe. Le Norvégien va-t-il tenter la remontada pour remporter un deuxième gros globe d’affilée, ou se concentrer sur les Mondiaux d’Antholz-Anterselva (13-23 février) ? On en saura plus après les deux courses de Pokljuka…