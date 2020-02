Coupe du Monde (F) : L’étape d’Ofterschwang annulée par manque de neige

Il n’y aura pas de slalom et de slalom géant à Ofterschwang les 7 et 8 mars prochain. La Fédération Internationale de ski a confirmé que l’étape prévue dans la station allemande ne pourra pas avoir lieu comme initialement annoncé. Face à un enneigement insuffisant et des conditions météo qui ne sont pas favorable dans les jours à venir, la FIS a préféré prendre les devants et annuler les deux épreuves. Aucune station de remplacement n’a pour le moment été prévue alors que la saison doit se conclure à Cortina d’Ampezzo du 16 au 22 mars.