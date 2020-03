Coupe du Monde (F) : La FIS annule les épreuves d'Are, le classement général remporté par Brignone

‼️Audi FIS Women's World Cup races in Are (SWE) Cancelledhttps://t.co/fZ6ha6qYfQ

Brignone, première !

La Coupe du Monde féminine de ski alpin se termine de manière précipitée. Après les finales de Cortina, l’épidémie de Covid-19 a une nouvelle fois contraint la Fédération Internationale de ski à modifier son calendrier. En effet, après avoir consulté les autorités suédoises de santé publique, la FIS a annoncé l’annulation des épreuves programmées ce week-end à Are. Le slalom parallèle prévu ce jeudi, le slalom géant nocturne de ce vendredi et le slalom au programme ce samedi n’auront finalement pas lieu, mettant un terme prématuré à la saison, figeant définitivement les classements de la Coupe du Monde pour cette saison 2019-2020 qui aura vécu bon nombre de rebondissements et de courses annulées ou reportées.« La santé et le bien-être des athlètes et de tous les autres participants, tout comme ceux du public, sont la première priorité de la FIS et de toutes les parties prenantes, assure la fédération internationale dans un communiqué. Les courses d’Are ne seront pas remplacées dans le calendrier de la Coupe du Monde et la saison féminine 2019-2020 est officiellement terminée. » En conséquence, l’Italienne Federica Brignone remporte officiellement le classement général de la Coupe du Monde et le gros Globe de Cristal. La Milanaise, qui a profité de l’absence de Mikaela Shiffrin en cette fin de saison à la suite du décès de son père, s’impose avec 153 points d’avance sur l’Américaine alors que Petra Vlhova complète le podium à un peu moins de 200 points. Romane Miradoli termine première Française à la 17eme place finale.