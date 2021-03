Coupe de l'America : Team New Zealand prend l'avantage et pourrait être sacré mardi

COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 3-3



Mercredi 10 mars

1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes

2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes



Vendredi 12 mars

3eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 37 secondes

4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes



Samedi 13 mars

5eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 18 secondes

6eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 41 secondes



Lundi 15 mars

7eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 58 secondes

8eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 3 minutes et 55 secondes



Mardi 16 mars

9eme et 10eme régates



Mercredi 17 mars

11eme et 12eme régates (si nécessaire)



Jeudi 18 mars

13eme régate (si nécessaire)



>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America