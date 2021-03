Coupe de l'America : Team New Zealand n'est plus qu'à une victoire du titre

Team New Zealand y est presque. Encore une victoire et le tenant du titre conservera son trophée. Les Néo-Zélandais ne sont plus qu'à un seul succès pour soulever l'Aiguière d'argent une deuxième année de suite. Mardi, lors de l'unique régate (la 9eme) finalement disputée (un changement de vent a obligé les organisateurs à reporter la seconde régate du jour à mercredi), l'équipage cher à Peter Burling s'est imposé pour la quatrième fois de suite. Il porte ainsi son avance à 6-3 dans cette Coupe de l'America en passe d'atterrir de nouveau dans l'escarcelle de Team New Zealand, cette fois aux dépens de Luna Rossa, alors que les équipes se trouvaient toujours dos à dos à l'issue des six premières régates.

Luna Rossa veut y croire

Mardi, comme cela avait déjà été le cas la veille, les Italiens peuvent toutefois se mordre les doigts après cette nouvelle régate perdue. Luna Rossa a en effet touché à la victoire, avant de déchanter après qu'une bascule de vent défavorable ne vienne condamner les Italiens alors que les deux monocoques se trouvaient sur les bords opposés du plan d'eau. Tout n'est pas terminé pour autant pour le co-barreur Jimmy Spithill et les siens. A condition d'aligner quatre succès et d'empêcher Team New Zealand de remporter cette victoire synonyme de nouveau sacre. Francesco Bruni veut y croire. « Malheureusement, c’est douloureux, mais il faut garder la tête haute et continuer de se battre ».



COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 6-3



Mercredi 10 mars

1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes

2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes



Vendredi 12 mars

3eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 37 secondes

4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes



Samedi 13 mars

5eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 18 secondes

6eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 41 secondes



Lundi 15 mars

7eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 58 secondes

8eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 3 minutes et 55 secondes



Mardi 16 mars

9eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 30 secondes



Mercredi 17 mars

10eme régate



Jeudi 18 mars

11eme régate (si nécessaire)



>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America