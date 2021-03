Coupe de l'America : Team New Zealand et Luna Rossa toujours dos à dos

Team New Zealand et Luna Rossa sont inséparables. La première journée, mercredi, en avait laissé un premier aperçu, la deuxième, vendredi, est venue le confirmer. Après les quatre première régates de cette 36eme édition de la Coupe de l'America, les tenants du titre néo-zélandais et les challengers italiens sont toujours dos à dos. Alors que Luna Rossa Prada Pirelli dans un scénario diamétralement contraire à celui de la journée inaugurale avait pris l'avantage, en remportant vendredi la 3eme régate avec 37 secondes d'avance, Emirates Team New Zealand a en effet immédiatement répondu du tac au tac en recollant tout de suite au score à l'occasion de la 4eme régate.

Prochaines régates samedi

La réaction des vainqueurs sortants dans le golfe d'Hauraki s'est même révélé cinglante, puisque les Néo-Zélandais ont relégué l'autre finaliste à une minute et 33 secondes lors de cette dernière régate en date. Les compteurs sont donc remis de nouveau à zéro avant les retrouvailles entre les deux équipes, dès samedi. Les Néo-Zélandais et les Italiens auront ensuite rendez-vous tous les jours en attendant de connaître le vainqueur, éventuellement dimanche. Tout dépendra de si cette Coupe de l'America donnera lieu encore longtemps à un duel aussi serré. Sachant que sera sacrée la première des deux équipes qui atteindra 7 points (chaque victoire rapporte 1 point). Pour le moment, les deux équipes en comptent deux.



COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 2-2



Mercredi 10 mars

1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes

2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes



Vendredi 12 mars

3eme régate : Victoire de Luna Rossa pour 37 secondes

4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes



Samedi 13 mars

5eme et 6eme régates



Dimanche 14 mars

7eme et 8eme régates



Lundi 15 mars

9eme et 10eme régates (si nécessaire)



Mardi 16 mars

11eme et 12eme régates (si nécessaire)



Mercredi 17 mars

13eme régate (si nécessaire)



>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America