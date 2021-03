Coupe de l'America : Team New Zealand et Luna Rossa n'arrivent pas à se départager

Another ❤️ stopping day for fans and teams alike with both teams moving within 4 wins of lifting the Cup and 🇮🇹 @lunarossa becoming the 7th Challenger in 170 years to score 3 points or more in an America's Cup. #AmericasCup #Day3 pic.twitter.com/EKxI6XHNav

Un départ capital

COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 3-3

Mercredi 10 mars

Vendredi 12 mars

Samedi 13 mars

Dimanche 14 mars

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

Team New Zealand et Luna Rossa vont-ils réussir à se départager un jour ? Il le faudra bien... Alors que se déroulaient ce samedi les cinquième et sixième régates de l'une des épreuves sportives les plus anciennes du monde, les deux bateaux sont toujours à égalité dans la baie d'Auckland : 3-3. Ce sont les Italiens qui ont remporté la première régate de la journée, pour 18 secondes, en étant passés en tête à tous les points de passage intermédiaires, l'écart étant même grimpé jusqu'à 32 secondes au tiers de la course (qui a duré 29 minutes). Mais les tenants du titre n'ont pas tremblé très longtemps, car dès la deuxième régate de la journée,Les Néo-Zélandais ont mené de bout en bout et l'écart n'a jamais cessé d'augmenter.Le départ semble prépondérant depuis le début de cette Coupe de l'América 2021, puisque sur les six premières régates disputées, le bateau ayant franchi en premier la ligne de départ (le départ n'est pas arrêté) a gagné la régate à cinq reprises.. Pour un score de 4-4 ? C'est la tendance en tout cas !1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes3eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 37 secondes4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes5eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 18 secondes6eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 41 secondes7eme et 8eme régates9eme et 10eme régates11eme et 12eme régates (si nécessaire)13eme régate (si nécessaire)>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America