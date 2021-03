Coupe de l'America : Team New Zealand conserve son titre !

One country, one team, 5 million happy fans.

Emirates Team New Zealand win the 36th America’s Cup.



For the fourth time, the America’s Cup is still New Zealand’s Cup.#AmericasCup #Day7 https://t.co/O9DeVIeXN9



— americascup (@americascup) March 17, 2021

COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 7-3

Mercredi 10 mars

Vendredi 12 mars

Samedi 13 mars

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars



Même après avoir été mené 3-2 par Luna Rossa, Team New Zealand s'est offert la Coupe de l'America.Les Kiwis ont passé la ligne avec 46 secondes d'avance sur le bateau italien lors de la 10eme régate pour remporter l'Aiguière d'argent dès la première occasion de le faire. La logique a donc été respectée malgré le début de compétition réussi du vainqueur de la Prada Cup. Peter Burling & co conservent le titre acquis en 2017 aux dépens de l'Oracle Team USA. C'est le quatrième succès d'un équipage néo-zélandais dans cette mythique épreuve après les sacres de 1995, 2000 et donc 2017. Et peut-être pas le dernier. Jacinda Ardern, la Première Ministre de la Nouvelle-Zélande a immédiatement réagi à cette victoire en évoquant la fierté de son pays mais en parlant aussi de la prochaine édition. "On veut revoir ça en 2023. Le gouvernement a déjà accepté de supporter l'équipage vainqueur pour qu'il reste ensemble dans sa préparation de la prochaine défense de l'Aiguière d'argent." Le ton est donné, Team New Zealand sera une nouvelle fois le favori à sa propre succession pour tenter un triplé qui serait inédit pour un équipage non-américain.1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes3eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 37 secondes4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes5eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 18 secondes6eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 41 secondes7eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 58 secondes8eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 3 minutes et 55 secondes9eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 30 secondes10eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 46 secondes