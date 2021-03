Coupe de l'America : Pas de vent dimanche, pas de régates

A great day for fishing, and swimming, less so for racing.



See you tomorrow for Race Day 5, and what looks to be a promising forecast.#AmericasCup #Day4 #WindSaysNo pic.twitter.com/r9DzPQfXcQ

— americascup (@americascup) March 14, 2021

COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 3-3

Mercredi 10 mars

Vendredi 12 mars

Samedi 13 mars

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars



Jeudi 18 mars

Il faudra attendre lundi, si tout va bien, pour voir se disputer les septième et huitième régates de la 36eme édition de la Coupe de l'America. Ce dimanche, le vent ne soufflait pas assez fort dans la baie d'Auckland et les organisateurs ont donc décidé de ne pas envoyer les deux bateaux Team New Zealand et Luna Rossa en découdre. Les prévisions sont meilleures pour lundi, avec un vent annoncé entre 18 et 28km/h.Rappelons que le premier équipage à remporter sept victoires remportera l'Aiguière d'argent, l'un des plus anciens trophées sportifs du monde. Ce qui serait une quatrième victoire pour la Nouvelle-Zélande et une grande première pour l'Italie. Si la météo le permet, les quatre prochains jours de régates se dérouleront de lundi à jeudi.1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes3eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 37 secondes4eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 33 secondes5eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 18 secondes6eme régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 1 minute et 41 secondes7eme et 8eme régates9eme et 10eme régates11eme et 12eme régates (si nécessaire)13eme régate (si nécessaire)>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America