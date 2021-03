Coupe de l'America : Nouvelle-Zélande et Italie dos à dos pour débuter

Rendez-vous vendredi pour la suite



COUPE DE L'AMERICA 2021

A Auckland ( Nouvelle-Zélande)

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (NZL) - LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) : 1-1

Mercredi 10 mars

Vendredi 12 mars

Samedi 13 mars

Dimanche 14 mars

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

C'est parti pour la 36eme édition de la Coupe de l'America ! Le bateau néo-zélandais Emirates Team New Zealand, tenant du titre après sa victoire en 2017 contre les Américains d'Oracle aux Bermudes, affronte le challenge italien Luna Rossa Prada Pirelli, et le score est de 1-1 à l'issue des deux premières régates. Des régates qui se déroulent dans la baie d'Auckland et qui ont été retardées de quatre jours en raison du confinement strict mis en place dans la capitale néo-zélandaise pour enrayer l'augmentation du nombre de cas de coronavirus (une épidémie qui a fait 26 décès dans le pays).et avoir creusé l'écart jusqu'à l'arrivée, où ils se sont finalement imposés de 31 secondes. Mais les Italiens ont pris leur revanche dès la régate suivante, en s'imposant après 24'41 de course avec sept secondes d'avance sur leur adversaire après être, eux aussi, passés en tête de tous les pointages.Le score est donc de parité après la première journée, sachant que la première équipe à sept victoires remportera l'Aiguière d'argent, l'un des plus vieux trophées de l'histoire du sport.1ere régate : Victoire d'Emirates Team New Zealand pour 31 secondes2eme régate : Victoire de Luna Rossa Prada Pirelli pour 7 secondes3eme et 4eme régates5eme et 6eme régates7eme et 8eme régates9eme et 10eme régates (si nécessaire)11eme et 12eme régates (si nécessaire)13eme régate (si nécessaire)>>> Le premier bateau comptant sept victoires remporte la 36eme Coupe de l'America