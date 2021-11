Coupe de l'America : Le règlement de la 37eme édition rendu public

Une Coupe de l’America voulue moins dispendieuse

Une équipe française sur la ligne de départ ?

A trois ans de l’événement, les candidats pour la 37eme édition de la Coupe de l’America sont fixés. Tenant du titre depuis sa victoire en mars dernier face à Luna Rossa Prada Pirelli, Emirates Team New Zealand s’est associé avec Ineos Britannia, désigné challenger de référence, pour établir le cadre réglementaire de la prochaine édition de la compétition, qui aura lieu en 2024. Pour cette occasion, les deux équipes ont décidé de ne pas révolutionner la réglementation technique, mais de mettre en place une « version 2 » des monocoques à foils de 75 pieds utilisés pour la 36eme édition. Les éléments qui devront être modifiés pour les équipes utilisant un bateau déjà construit ont été précisé mais, pour les équipes désirant construire une nouvelle embarcation, elle ne pourront disposer que d’un seul exemplaire. En effet, la réduction des coûts a été un des axes de travail du duo Emirates Team New Zealand-Ineos Britannia. A cela s’ajoute une limite aux nombre d’éléments tels les foils qui pourront être construits pour la 37eme Coupe de l’America mais également la réduction du nombre de personnes à bord.Alors qu’un maximum de onze équipiers était autorisés précédemment, ils ne seront que huit pour la compétition organisée en 2024. De plus, un accord a été trouvé pour que cette génération d’embarcation soit maintenue pour les deux éditions suivantes de la Coupe de l’America. Pour se préparer à l’événement et lors des deux premières régates préliminaires, les équipes pourront utiliser des bateaux plus petits, des AC40. Les équipages, quant à deux, devront être composés à 100% de personnes de la même nationalité que l’équipe ou ayant vécu 18 mois dans le pays concerné. Le personnel ayant participé à la 36eme édition de la Coupe de l’America pour la même équipe ne sera pas concerné. Les équipes souhaitant participer à la 37eme édition devront se faire connaître à compter du 1er décembre prochain et auront jusqu’au 31 juillet 2022 pour le faire. Le lieu et les dates de la compétition devront être annoncées d’ici au 31 mars 2022, avec la possibilité qu’Auckland ne soit pas retenue par Emirates Team New Zealand.Parmi les futurs adversaires d’Emirates Team New Zealand et Ineos Britannia, un défi français pourrait bien s’aligner. Alors qu’aucune formation tricolore ne s’était présentée pour la 36eme édition, Groupama Team France avait pris part à la 35eme édition organisée aux Bermudes en 2017. Toutefois, selon les informations du quotidien L’Equipe, Stéphane Kandler serait prêt à tenter une nouvelle fois l’expérience après avoir participé à l’édition 2007, alors organisée à Valence, avec K-Challenge. Ce dernier aurait profité du récent départ de la Transat Jacques-Vabre au Havre pour prendre le pouls d’éventuels marins intéressés par le défi de mettre en place une nouvelle « équipe de France » pour 2024. Une nouvelle équipe qui pourrait être une reconstitution de ligue dissoute avec Franck Cammas et Bruno Dubois, qui ont participé au projet 2017. Reste maintenant à voir si le protocole présenté ce mardi sera en phase avec ce qui est recherché.