Coupe de l’America : Après plus d'une décennie d'absence, Alinghi confirme son retour en 2024

Alinghi invite Red Bull à bord

Alinghi ne restera pas sur un échec. Après avoir dépossédé Emirates Team New Zealand de la Coupe de l’America en 2003 à Auckland puis avoir défendu avec succès l’Aiguière d’argent en 2007 au large de Valence, la formation suisse avait dû s’avouer vaincu en 2010 dans un duel avec BMW Oracle à l’issue d’une bataille qui s’était également joué sur le terrain juridique. Absente en 2013 à San Francisco, en 2017 aux Bermudes puis en 2021 à Auckland, l’équipe représentant la Société Nautique de Genève va faire son retour pour l’édition 2024, dont les protocole réglementaire a récemment été présenté par Emirates Team New Zealand et son « challenger de référence », Ineos Britannia. Après avoir fait confiance à Russell Coutts en 2003 puis Brad Butterworth en 2007 avant de gérer lui-même la barre avec Loïck Peyron en 2010, l’homme d’affaires Ernesto Bertarelli a décidé de confier les rênes de la future embarcation de son équipe à l’Autrichien Hans Peter Steinacher, double champion olympique en Tornado à Sydney en 2000 puis à Athènes en 2004.Après plus d’une décennie d’absence, l’équipe Alinghi a décidé de revenir sur la Coupe de l’America pour « faire quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, totalement frais », selon son patron Ernesto Bertarelli. Et cela « tout en gardant l’esprit de gagnant qui a toujours animé Alinghi ». Pour cela, la formation suisse a décidé de s’allier avec le groupe autrichien spécialisé dans les boissons énergisantes Red Bull, et notamment son écurie de Formule 1 Red Bull Racing, qui a remporté cette saison le championnat du monde pilotes avec Max Verstappen. En conséquence, l’équipe Alinghi sera alignée sous le nom officiel « Alinghi Red Bull Racing ». « Nous accueillons Alinghi Red Bull Racing dans le monde de Red Bull et notre écurie de F1 est impatient d’aider le nouveau membre de notre famille à connaître le succès », a déclaré à cette occasion Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull Racing. Une collaboration entre les deux entités qui passera également par le soutien technique de Red Bull Advanced Technologies, qui apportera les connaissances issues de longues années d’engagement en F1. Alors qu’Ineos est un des actionnaires de l’écurie Mercedes et le principal bailleur de fonds du « challenger de référence », le duel avec Red Bull Racing depuis plusieurs saisons en sport automobile va se prolonger sur les mers.