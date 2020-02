Coupe de France (H/Finale) : Deuxième titre consécutif pour les Gothiques d'Amiens

Un an après avoir dominé Lyon en prolongation, Amiens a ajouté une deuxième fois la Coupe de France de hockey sur glace à son palmarès. Et, sur la glace de l’AccorHotels Arena, les Amiénois ont une nouvelle fois maintenu le suspense au-delà du temps réglementaire face à Rouen. Après une première période où Matija Pintaric pour les Dragons et Henry Corentin Buysse pour les Gothiques n’ont pas été pris à défaut, la deuxième période a vu les deux équipes s’affoler. Dix secondes après la pénalité contre Philippe Halley, les Rouennais ont ouvert le score par l’intermédiaire de Cam Barker, sur des passes de Mikko Lehtonen et Joël Caron. Un avantage qui n’aura pas tenu plus de sept minutes. Lancé par Philippe Halley et Dan Gibb, Tommy Giroux a remis les deux équipes à égalité en vue des 20 dernières minutes de jeu.

Les tirs au but offrent le titre à Amiens

Cette dernière période a vu les rôles s’inverser. En infériorité numérique à la suite de la sortie pour dix minutes de Mathieu Roy, auteur d’un coup de tête sur un adversaire, les Rouennais ont vu Jérôme Verrier en profiter pour donner l’avantage à Amiens, soutenu par Philippe Halley et Tommy Giroux. Malgré deux supériorités numériques dans la foulée, les Dragons n’ont pas pu revenir immédiatement au score. C’est finalement à trois minutes de la fin du match que Loïc Lamperier, lancé par Nicolas Deschamps et Chad Langlais, qui a arraché la prolongation pour Rouen. Cinq minutes supplémentaires qui n’ont pas permis aux deux équipes de faire la différence avant la séance de tirs au but. Une séance au long cours, avec pas moins de sept tentatives pour chacune des deux équipes mais, à ce petit jeu, c’est Amiens qui s’est montré le plus fort (2-2, 1-2 tab). Un deuxième titre consécutif qui va donner un peu plus de confiance aux Gothiques avant les play-offs de Ligue Magnus.