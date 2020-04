Coupe de France, Boris Diaw, Arnaud Massy : Les 16 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2018 : Une demi-finale de Coupe de France 100 % petit Poucet



Pour la première de l’histoire de la Coupe de France, deux équipes de National (3eme division) se disputent une place en finale. Le club des Herbiers défie Chambly dans une Beaujoire chauffée à blanc (35 000 spectateurs). La victoire reviendra aux Herbiers sur le score de 2-0. Le club vendéen rejoint donc le PSG en finale de la Coupe de France 2018.

Naissances :

Kareem Abdul-Jabbar (basketball) né en 1947



Considéré comme l’un des plus grands basketteurs de l’histoire, Kareem Abdul-Jabbar débute sa carrière en remportant à trois reprises le titre de champion de la NCAA (basket universitaire) et trois titres consécutifs de meilleur joueur du tournoi NCAA, fait unique dans l’histoire. En NBA, il remporte six titres de champion, avec les Bucks de Milwaukee puis les Lakers de Los Angeles. À titre individuel, il est récompensé de six titres de MVP de la saison régulière, et deux titres de MVP des finales. Joueur d’une grande longévité, il dispute vingt saisons professionnelles, il est élu à quinze reprises dans l’un des deux meilleurs cinq de la Ligue, et est sélectionné dix-neuf fois pour le All Star Game. Il détient le record du nombre de points inscrits en NBA avec 38 387 unités.



Boris Diaw (basketball) né en 1982



Boris Diaw est un joueur international français. Il a joué en NBA de 2003 à 2017. Dans cette Ligue, il a obtenu une distinction individuelle en étant désigné joueur de NBA ayant le plus progressé (MIP) lors de la saison 2005-2006, avec Phoenix. En 2013-2014, il a remporté le titre de champion de NBA avec les Spurs de San Antonio. En équipe de France, le joueur qui évolue au poste d'ailier fort est nommé capitaine des Bleus à partir de 2006. Il remporte la médaille de bronze lors du Championnat d'Europe de 2005 et 2015, l’argent lors de l’édition 2011, ainsi que le bronze à l’issue de la Coupe du Monde 2014 . En 2013, il remporte la première médaille d’or du basket français lors du championnat d’Europe qui a lieu en Slovénie.

Décès :

Arnaud Massy (golf) décédé en 1950



Arnaud Massy est un joueur de golf français, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire de ce sport en France. Son principal fait d'armes est d'être le premier Européen non-Britannique à remporter le British Open. Vainqueur en 1907, il reste le seul Français à avoir remporté le tournoi.