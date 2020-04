Coronavirus : Les stars du sport français dans un clip pour un appel aux dons

Découvrez le titre « Et demain ? » chanté par 350 personnalités qui se mobilisent pour collecter des fonds au profit de la @FondationHPHF.

Faites un don par SMS en envoyant DON au 92111 ou sur https://t.co/wlMp2C2fb9#restezchezvous #jerestechezmoi #solidaritéCOVID19 pic.twitter.com/UYGYeJC22e

Aux grands maux, les grands remèdes. Plus de 350 personnalités françaises (chanteurs, acteurs, sportifs, animateurs télé…) se sont mobilisées pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, à travers un clip, dévoilé ce mardi soir. Cette chanson inédite, qui a pour titre « Et demain ? » est le support pour lancer un appel aux dons, afin d’aider le personnel soignant en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Dans ce clip, où l’on voit les 350 personnalités se filmer chez elles, avec parfois un panneau « merci » ou « nos héros du quotidien », on retrouve de très nombreuses personnalités sportives, comme Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Tony Parker, Didier Drogba, Mamadou Sakho, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Olivier Giroud, Amélie Mauresmo, Bernard Diomède, Amandine Henry, Frank Leboeuf...