Coronavirus : Les Mondiaux de surf en 2021

ISA Postpones #SurfCity El Salvador ISA World Surfing Games Until Further Notice.

🔸ISA and El Salvador Aim for Second Half of 2020

🔸Surfing supports new dates for #Tokyo2020 Olympic Games



Les Mondiaux de surf ont de nouveau été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, la fédération internationale de surf (ISA) avait annoncé que la compétition, initialement programmée du 9 au 17 mai, se déroulerait du 6 au 14 juin au Salvador."Cette décision intervient suite au report des Jeux Olympiques en 2021 en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, et de. L’ISA continuera à travailler avec ses partenaires au Salvador ainsi que toutes les parties prenantes, y compris la World Surf League (WSL) pour déterminer de nouvelles dates et fournir de nouvelles informations en temps voulu", déclare l’instance dans un communiqué.L’ISA "soutient totalement la décision du CIO de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. Et grâce à des informations précises sur les types de vagues à cette période de l’année, l’ISA a pleine confiance en l’organisation et le succès de l’événement olympique de surf en 2021.", en tant que sport additionnel.