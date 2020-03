Coronavirus : Le sport italien à l'arrêt en mars ?

Le sport italien sera-t-il à l’arrêt durant tout le mois de mars ? Alors que le pays compte 79 décès et 2263 malades du coronavirus à ce jour, le Comité scientifique et technique mis en place par le gouvernement aurait recommandé de stopper pendant 30 jours toutes les manifestations regroupant des spectateurs situés à moins d'un mètre les uns des autres, annonce l’agende de presse italienne ANSA. Si le gouvernement suit ces recommandations, de nombreux événements organisés dans le pays seront reportés ou annulés, comme les différents championnats de football, volley, basket… se disputant en salle (le match de football Juventus - Milan et le match de volley Modène - Ajaccio ont, par exemple, déjà été reportés), ou encore les courses cyclistes prestigieuses que sont les Strade Bianche, Tirreno Adriatico ou Milan – San Remo, dont les organisateurs avaient pourtant annoncé le maintien lundi. Le gouvernement italien pourrait signer ce décret mercredi soir.