Combiné de Wengen (H) : Mayer meilleur temps de la descente, Muzaton dixième

Le deuxième des trois combinés de la saison de Coupe du Monde de ski alpin se déroule ce vendredi à Wengen (Suisse), et c'est Matthias Mayer qui a remporté la descente. Parti avec le dossard 31, l'Autrichien, spécialiste des épreuves de vitesse, a devancé de 53 centièmes le Suisse Gilles Roulin et de 67 centièmes un autre Autrichien, Daniel Danklmaier. Mais les spécialistes des épreuves techniques auront de quoi faire leur retard lors du slalom, qui débutera à 14h00. A commencer par le quatuor français Maxence Muzaton - Victor Muffat-Jeandet - Nils Allègre - Alexis Pinturault, actuellement classés entre la 10eme et la 19eme place, à plus d'une seconde de Mayer, mais qui peuvent tous rêver d'un podium. A noter que pour sa toute première course en Coupe du Monde, Sam Alphand (22 ans), le troisième enfant de Luc Alphand (après Estelle, 24 ans, qui a pris la nationalité suédoise, et Nils 23 ans), a terminé à 4"86 de Mayer.



COUPE DU MONDE (H) / COMBINE DE WENGEN (SUISSE)

Classement de la descente - Vendredi 17 janvier 2020

1- Matthias Mayer (AUT) en 1'41"40

2- Gilles Roulin (SUI) à 0"53

3- Daniel Danklmaier (AUT) à 0"67

4- Dominik Paris (ITA) à 0"79

5- Niels Hintermann (SUI) à 0"80

6- Martin Cater (SLO) à 1"05

7- Riccardo Tonetti (ITA) à 1"09

8- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1"10

9- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1"12

10- Maxence Muzaton (FRA) à 1"20

...

12- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"33

17- Nils Allègre (FRA) à 1"55

19- Alexis Pinturault (FRA) à 1"68

26- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"10

35- Valentin Giraud Moine (FRA) à 2"63

44- Sam Alphand (FRA) à 4"86

...

Abandons : Romed Baumann (ALL), Mauro Caviezel (SUI), Thomas Dressen (ALL), Filip Zubcic (CRO)...