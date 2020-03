Combiné de La Thuile (F) : Course annulée, Brignone cristallisée

En attendant un éventuel gros global de cristal, Federica Brignone en a déjà un petit en poche ! L'Italienne de 29 ans, victorieuse des deux premiers combinés de la saison, à Altermarkt et Crans-Montana (celui de Val d'Isère avait été annulé avant Noël), est assurée de terminer première du classement de la discipline, suite à l'annulation du combiné de La Thuile ce dimanche. Alors que le Super G s'était déroulée dans de bonnes conditions samedi dans la station du Val d'Aoste (Italie), avec à la clé la première victoire en Coupe du Monde de l'Autrichienne Nina Ortlieb, la neige est tombée en abondance pendant la nuit, et empêche la tenue du combiné, dont la première épreuve devait se dérouler à 11h15. Il ne sera pas reprogrammé d'ici la fin de saison.

Rendez-vous en Suède le 12 mars

Federica Brignone conserve donc son petit globe du combiné, et termine avec 75 points d'avance sur Wendy Holdener et 100 sur Esther Ledecka. Au classement général de la Coupe du Monde, Brignone (qui aurait sans doute préféré disputer ce combiné pour accentuer son avance) compte 153 points d'avance sur Mikaela Shiffrin, toujours absente du circuit suite au décès de son père, et 189 sur Petra Vlhova. Les épreuves d'Ofterschwang (Allemagne), prévues la semaine prochaine, ayant été annulées en raison du manque de neige, on ne retrouvera les skieuses que le 12 mars à Are en Suède, avec un slalom parallèle, un géant et un slalom au menu.