Le beau week-end d’Alexis Pinturault en Autriche se poursuit ! Déjà quatrième du Super G samedi, le skieur français a fait encore mieux dimanche, en remportant le combiné, qui devait se dérouler vendredi mais a été reporté de deux jours en raison des conditions météo. Et heureusement que l’épreuve a été reprogrammée et non pas annulée comme cela peut arriver parfois (comme le combiné de La Thuile chez les femmes ce dimanche), car Pinturault aurait manqué l’occasion de glaner de gros points. Grand favori de l’épreuve, il s’est imposé, au terme du slalom tracé par son entraîneur, avec 99 centièmes d’avance sur Mauro Caviezel (qui avait remporté le Super G dans la matinée) et 1"25 sur son grand rival Aleksander Aamodt Kilde, qui a signé un très beau slalom (5eme), ce qui n’est pourtant pas sa spécialité. Le Norvégien glane donc 60 précieux points et efface un peu son abandon de la veille.

Pinturault à 34 points de Kilde

Alexis Pinturault, qui fêtera bientôt ses 29 ans, décroche donc la 28eme victoire de sa carrière en Coupe du Monde, la 10eme en combiné. En remportant son deuxième combiné de la saison (sur trois), le Français conserve ainsi le petit globe de la spécialité, après l’avoir également décroché en 2016 et 2017. Mais c’est surtout le classement général qui l’intéresse depuis la retraite de Marcel Hirscher, et cette victoire en combiné lui permet de revenir à 34 points d’Aleksander Aaamodt Kilde, et d’en compter désormais 67 d’avance sur Henrik Kristoffersen, décevant ce dimanche (19eme du Super G, 9eme du slalom, 11eme au final). Ce lundi, la course au gros globe de cristal vivra un nouvel épisode, avec un géant au programme. Une discipline où, sur le papier, Kristoffersen est meilleur que Pinturault cette saison, alors que Kilde est en retrait. Le suspense devrait donc encore durer, sachant qu’il reste ensuite quatre épreuves de vitesse et quatre épreuves techniques jusqu’à la fin de saison. Si la météo et le coronavirus ne viennent pas tout gâcher d’ici là…



COUPE DU MONDE (H) / COMBINE DE HINTERSTODER (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 1er mars 2020

1- Alexis Pinturault (FRA) en 2'04"90

2- Mauro Caviezel (SUI) à 0"99

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1"25

4- Kjetil Jansrud (NOR) à 1"41

5- Riccardo Tonetti (ITA) à 1"45

6- Matthias Mayer (AUT) à 2"07

- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2"07

8- Marco Schwarz (AUT) à 2"59

9- Loic Meillard (SUI) à 2"83

10- Pavel Trikhichev (RUS) à 2"99

...

19- Cyprien Sarrazin (FRA) à 4"28

25- Nils Allègre (FRA) à 5"14

31- Florian Loriot (FRA) à 6"60

...



Abandons : Blaise Giezendanner (FRA), Robin Buffet (FRA), Maxence Muzaton (FRA ), George Steffey (USA)...



Si vous avez manqué la première manche :



Revenu dans la course au gros globe de cristal en terminant quatrième du Super G de Hinterstoder (Autriche) alors que ses rivaux norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (abandon) et Henrik Kristoffersen (22eme) n'ont pas brillé, Alexis Pinturault espère enfoncer le clou ce dimanche, à l'occasion du combiné, sa discipline de prédilection (trois petits globes, un titre mondial, une médaille d'argent olympique). Et c'est plutôt bien parti, puisqu'il a terminé deuxième du Super G, la première épreuve de ce dernier combiné de la saison, avec 23 centièmes de retard sur Mauro Caviezel, un spécialiste des épreuves de vitesse, qui devrait plus souffrir à l'occasion du slalom (à partir de 12h45). Mieux encore, Pinturault a devancé d'un centième Aleksander Aamodt Kilde, dont le slalom n'est pas spécialité, alors que Henrik Kristoffersen n'a pu faire mieux que 19eme, à 1''60 de Pinturault et aura du mal à faire tout son retard lors du slalom, même s'il excelle entre les piquets. Un autre Français a terminé dans le Top 10 : Victor Muffat-Jeandet, qui finit dixième à 1"16 de Caviezel. Tout sera possible lors du slalom !



COUPE DU MONDE (H) / COMBINE DE HINTERSTODER (AUTRICHE)

Classement du Super G - Dimanche 1er mars 2020

1- Mauro Caviezel (SUI) en 1'09"62

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0"23

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"24

4- Riccardo Tonetti (ITA) à 0"43

5- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"70

6- Matthias Mayer (AUT) à 0"77

7- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"88

8- Martin Cater (SLO) à 0"99

9- Bryce Bennett (USA) à 1"02

10- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"16

...

14- Nils Allègre (FRA) à 1"42

20- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1"84

27- Maxence Muzaton (FRA) à 2"26

35- Robin Buffet (FRA) à 2"87

37- Florian Loriot (FRA) à 3"04

48- Blaise Giezendanner (FRA) à 4"04



Abandons : Niels Hintermann (SUI), Guglielmo Bosca (ITA), Ondrej Berndt (RTC)