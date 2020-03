Combiné de Hinterstoder (H) : Pinturault bien placé

Revenu dans la course au gros globe de cristal en terminant quatrième du Super G de Hinterstoder (Autriche) alors que ses rivaux norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (abandon) et Henrik Kristoffersen (22eme) n'ont pas brillé, Alexis Pinturault espère enfoncer le clou ce dimanche, à l'occasion du combiné, sa discipline de prédilection (trois petits globes, un titre mondial, une médaille d'argent olympique). Et c'est plutôt bien parti, puisqu'il a terminé deuxième du Super G, la première épreuve de ce dernier combiné de la saison, avec 23 centièmes de retard sur Mauro Caviezel, un spécialiste des épreuves de vitesse, qui devrait plus souffrir à l'occasion du slalom (à partir de 12h45). Mieux encore, Pinturault a devancé d'un centième Aleksander Aamodt Kilde, dont le slalom n'est pas spécialité, alors que Henrik Kristoffersen n'a pu faire mieux que 19eme, à 1''60 de Pinturault et aura du mal à faire tout son retard lors du slalom, même s'il excelle entre les piquets. Un autre Français a terminé dans le Top 10 : Victor Muffat-Jeandet, qui finit dixième à 1"16 de Caviezel. Tout sera possible lors du slalom !



COUPE DU MONDE (H) / COMBINE DE HINTERSTODER (AUTRICHE)

Classement du Super G - Dimanche 1er mars 2020

1- Mauro Caviezel (SUI) en 1'09"62

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0"23

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"24

4- Riccardo Tonetti (ITA) à 0"43

5- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"70

6- Matthias Mayer (AUT) à 0"77

7- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"88

8- Martin Cater (SLO) à 0"99

9- Bryce Bennett (USA) à 1"02

10- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"16

...

14- Nils Allègre (FRA) à 1"42

20- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1"84

27- Maxence Muzaton (FRA) à 2"26

34- Robin Buffet (FRA) à 2"87

36- Florian Loriot (FRA) à 3"04

...



Abandons : Niels Hintermann (SUI), Guglielmo (ITA)