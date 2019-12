Combiné de Bormio (H) : Le Super-G dominé par Kilde, Pinturault dans le bon tempo

Après deux victoires en deux descentes, Dominik Paris n’a pas fait le triplé dans les épreuves de vitesse à Bormio. L’Italien, longtemps en tête du Super-G première manche du combiné organisé dans la station italienne, a vu Aleksander Aamodt Kilde le devancer de trois centièmes de seconde. Sur une piste exigeante et un tracé constellé de pièges, le Norvégien a pris le meilleur et s’élancera en premier lors de la manche de slalom. En effet, ce premier combiné de la saison voit les nouvelles règles, qui visent à rééquilibrer les chances entre spécialistes des épreuves de vitesse et ceux des épreuves techniques, entrer en application. En conséquence, l’ordre de départ de cette deuxième manche sera exactement le même que le résultat de ce Super-G. A 35 centièmes, Vincent Kriechmayr aura également droit à une piste en bon état afin de défendre ses chances en slalom.

Pinturault placé, la menace sera suisse

Tenant du titre mondial et de la Coupe du Monde de la discipline, Alexis Pinturault a su défendre ses chances. Malgré sa blessure à une cuisse, le skieur de Courchevel a su rester sous la seconde par rapport à Aleksander Aamodt Kilde et aura toutes les chances de bien figurer sur le slalom face à des rivaux bien moins spécialistes de l’exercice. Les principales menaces pour le Tricolore seront les Suisses Gino Caviezel, à 63 centièmes, et Loic Meillard, qui pointe à 77 centièmes après un bas de piste impeccable. Les deux dixièmes d’avance sur Alexis Pinturault et une piste en meilleure forme pourraient aider le Suisse à bien figurer dans ce combiné nouvelle formule. Mais la bonne surprise côté Tricolore restera Nils Allègre qui, après avoir repris trois dixièmes sur le bas de piste, n’a concédé qu’une demi-seconde et sera un candidat au podium lors du slalom contrairement à Maxence Muzaton et Victor Muffat-Jeandet, passés à côté de leurs Super-G.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Combiné de Bormio (Italie) - Super-G (après 30 dossards) - Dimanche 29 décembre 2019

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 1’33’’42

2- Dominik Paris (ITA) à 0’’03

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’35

4- Nils Allègre (FRA) à 0’’50

5- Gino Caviezel (SUI) à 0’’63

6- Loic Meillard (SUI) à 0’’77

7- Martin Cagter (SLO) à 0’’82

8- Daniel Danklmaier (AUT) à 0’’84

9- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’97

10- Niels Hintermann (SUI) à 1’’10

...

22- Maxence Muzaton (FRA) à 2’’64

23- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 3’’20

...