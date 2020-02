Championnats du monde (H) : Les Bleus n'ont pas démérité derrière Holund, qui est allé au bout d'un pari osé

Le pari était osé mais il a payé pour Hans Christer Holund ! Alors que le peloton du 50km style libre, dernière épreuve des championnats du monde de ski nordique organisés à Seefeld, n’a cessé de temporiser, le Norvégien a pris ses responsabilités après un peu plus de 20 kilomètres de course. L’écart a gonflé jusqu’à 1’20’’ à quinze kilomètres de l’arrivée. C’est à ce moment que le Russe Alexander Bolshunov a tenté le tout pour le tout dans l’espoir de revenir sur le Norvégien mais l’écart était trop important pour être comblé avant la ligne d’arrivée. C’est avec un peu moins de 28 secondes que Hans Christer Holund s’impose pour le tout premier succès de sa carrière en individuel.

Les Français pas payés de leurs efforts

Ce 50km était la dernière chance de l’équipe de France de ramener une deuxième médaille après le bronze de l’équipe de France dans le relais. Et les Tricolores ont été aux avant-postes de cette course jusque dans les derniers instants. Si Maurice Manificat a été le premier à lâcher prise à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, suivi par Robin Duvillard, Adrien Backscheider et Clément Parisse se sont accrochés au peloton principal jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais, au sprint, l’effort demandé était trop important pour résister à Sjur Roethe, qui ajoute le bronze à sa médaille d’or remportée sur le skiathlon. Adrien Backscheider termine finalement à la neuvième position quand Clément Parisse conclut ces championnats du monde sur une 19eme position.



SKI DE FOND / CHAMPIONNATS DU MONDE (H)

50km style libre - Dimanche 3 mars 2019

1- Hans Christer Holund (NOR) en 1h49’59’’3

2- Alexander Bolshunov (RUS) à 27’’8

3- Sjur Roethe (NOR) à 57’’8

4- Martin Johnsrud Sundby (NOR) à 57’’9

5- Simen Hegstad Krueger (NOR) à 57’’9

6- Calle Halfvarsson (SUE) à 1’02’’6

7- Dario Cologna (SUI) à 1’04’’0

8- Andrew Musgrave (GBR) à 1’04’’5

9- Adrien Backscheider (FRA) à 1’06’’4

10- Jens Burman (SUE) à 1’07’’8

...

19- Clément Parisse (FRA) à 1’21’’1

...

27- Robin Duvillard (FRA) à 2'17’’8

...

32- Maurice Manificat (FRA) à 3’34’’2

...