Championnats du monde : Fourcade dans le relais mixte jeudi

La 56eme édition des championnats du monde de biathlon débute ce jeudi à Antholz-Anterselva, en Italie, et l’équipe de France espère faire mieux que l’an passé à Östersund (Suède) où elle n’avait décroché « que » quatre médailles (dont aucune en or). Ce jeudi, c’est le relais mixte qui sera au programme dans la station italienne, et la composition de l’équipe de France a été dévoilée mercredi par la Fédération française. Ce sont Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon et Justine Braisaz qui défendront les couleurs tricolores, soit la meilleure équipe possible sur le papier. Fourcade et Fillon Maillet sont en effet les deux premiers du classement général de la Coupe du Monde chez les hommes, alors que Simon et Braisaz sont les deux meilleures Françaises du classement général, avec respectivement la cinquième et la huitième place mondiale. Depuis le début de saison, deux relais mixtes se sont déroulés en Coupe du Monde, et l’Italie s’est imposée à Östersund et la France (avec Fillon Maillet, Desthieux, Braisaz et Simon) avait gagné à Pokljuka. En cas de de victoire des Bleus jeudi, Martin Fourcade décrocherait son douzième titre mondial (le deuxième en relais mixte après celui de 2016).