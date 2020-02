Championnats du monde (F) : Deuxième titre pour Wierer sur l'individuel, les Bleues toujours pas à la hauteur

Sous les yeux de son public, Dorothea Wierer prend la place de leader ! 🇮🇹🥇#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/8dlbdX30xK

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 18, 2020

Les Bleues n’y étaient (encore) pas



« Je suis vraiment énervée »



La réaction de Célia Aymonier après sa course 💬#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/IROciJSsby

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 18, 2020



« C'est compliqué, c'est pas facile, on essaye de s'accrocher »



La réaction de Julia Simon après sa course 💬#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/5PPaI2zrMK

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 18, 2020

BIATHLON / CHAMPIONNATS DU MONDE 2020

Individuel 15km (F) - Mardi 18 février 2020

Classement général de la Coupe du Monde

Classement de la Coupe du Monde de l’individuel

Wierer à nouveau au sommet, les Bleues toujours loin du compte. Voilà comment l’individuel féminin des championnats du monde d’Antholz-Anterselva peut être résumé. Dans une épreuve où la moindre faute au tir coûte très cher et dans des conditions de vent qui n’ont été évidentes pour personne avec un seul sans-faute à signaler sur les 98 participantes qui ont passé la ligne d’arrivée, il fallait assurer face aux cibles et être costaud sur les skis. C’est grâce à ça que Dorothea Wierer est allé chercher son deuxième titre mondial devant son public, elle qui a déjà remporté la poursuite ce week-end. En difficulté sur les deux premiers passages au tir avec deux fautes et donc deux minutes de pénalité, l’Italienne a haussé son niveau de jeu sur les skis, avec le quatrième meilleur temps, et s’est abstenue de réaliser la moindre faute supplémentaire pour couper la ligne avec le meilleur temps. Mais le titre mondial de la native de Brunico a tenu à un fil car Vanessa Hinz a très longtemps tenu la corde. Une faute sur le dernier tir, et une minute de pénalité, a plombé les espoirs de titre de l’Allemande qui a échoué à un peu plus de deux secondes de Dorothea Wierer sur la ligne d’arrivée.Autre candidate au titre sur le final, la Polonaise Monika Hojnisz-Starega a également abordé le dernier tir debout avec un potentiel sans-faute mais deux balles à côté l’ont douché avec une sixième place finale à un peu plus d’une minute. Une fin de course manquée qui fait les affaires de Marte Olsbu Roeiseland. La Norvégienne, championne du monde du sprint la semaine passée, a pu ainsi sauver sa place sur le podium avec une quinzaine de secondes de retard sur Dorothea Wierer pour le même nombre d’erreurs au tir que l’Italienne. Une course qui, comme chacune de celles où elles ont participé, sera à oublier pour les Bleues. Intéressante sur les skis, avec le septième temps dans l’exercice, Justine Braisaz a été plombée d’entrée par un premier tir couché catastrophique et trois fautes qui l’ont reléguée loin dans la hiérarchie. Plus appliquée sur le reste du parcours, avec une quatrième faute sur le dernier tir debout, la Tricolore prend la 19eme place finale et finit meilleure Française. Avec quatre fautes, Célia Aymonier prend la 28eme place à plus de trois minutes et demie alors que Julia Simon, avec cinq fautes, termine aux portes du Top 30. Anaïs Bescond, qui a cumulé six fautes, n’a pris que la 52eme place.Vanessa Hinz (ALL) à 2’’2 (1)Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 15’’8 (2)Hanna Oeberg (SUE) à 38’’7 (2)Franziska Preuss (ALL) à 1’03’’4 (2)Monika Hojnisz (POL) à 1’10’’1 (2)Christina Rieder (AUT) à 1’20’’6 (1)Marketa Davidova (RTC) à 1’30’’7 (3)Galina Vishnevskaya (KAZ) à 1’31’’4 (0)Eva Kristejn Puskarcikova (RTC) à 1’32’’6 (1)Justine Braisaz (FRA) à 3’04’’2 (4)Célia Aymonier (FRA) à 3’36’’0 (4)Julia Simon (FRA) à 3’56’’3 (5)Anaïs Bescond (FRA) à 5’32’’5 (6)Tiril Eckhoff (NOR) 571Hanna Oeberg (SUE) 565Denise Herrmann (ALL) 542Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 537Justine Braisaz (FRA) 415Hanna Oeberg (SUE) 128 pointsDorothea Wierer (ITA) 114Justine Braisaz (FRA) 112Denise Herrmann (ALL) 112Franziska Preuss (ALL) 109