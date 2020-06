Championnats d’Europe multisports 2022 : Quatre nouveaux sports au programme

En 2018, s’étaient déroulés les premiers championnats d’Europe multisports, avec l’athlétisme à Berlin, et les sports aquatiques, le cyclisme, le golf, la gymnastique, l’aviron et le triathlon à Glasgow. La deuxième édition aura lieu en 2022 à Munich, et après l’athlétisme, l’aviron, le cyclisme, la gymnastique et le triathlon, quatre nouveaux sports ont officialisé leur présence au programme : le beach-volley, le canoë-kayak, l’escalade et le tennis de table. L’occasion pour les sportifs européens ayant brillé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 de confirmer au niveau continental, tout en préparant l’échéance de Paris 2024. « La signature d’un accord avec Munich 2022 constitue vraiment une excellente nouvelle pour la famille du beach volley européen, s’est réjoui le président de la Confédération européenne de volley. Les championnats d’Europe 2022, organisés dans une ville aussi emblématique, dynamique et cosmopolite que Munich, représenteront une opportunité unique de toucher le grand public. Notre discipline possède tous les atouts pour attirer les nouvelles générations : la jeunesse, le spectacle, le dynamisme. Nous attendons cette occasion avec beaucoup d’impatience. Après l'énorme succès remporté par les premiers championnats d’Europe multisports en 2018 à Glasgow et à Berlin, nous considérons notre entrée dans le programme comme un réel privilège. »Même son de cloche du côté du président de l’Association européenne de canöe-kayak : « Je suis très heureux que le canoë-kayak course en ligne soit intégré, pour sa discipline du sprint, aux championnats d'Europe 2022 à Munich. L’événement s’annonce grandiose. Il marquera également le 50eme anniversaire des Jeux olympiques de Munich en 1972. Je suis convaincu que les championnats d’Europe multisports bénéficieront d’une organisation remarquable. Pour toute la famille du canoë-kayak, participer à une telle fête représente un immense honneur. »

Qui pour succéder à la Russie ?

De son côté, le président de l’Union européenne de tennis de table s’est dit honoré que son sport ait été choisi : « Nous avons été séduits par le concept et la philosophie des championnats d’Europe multisports lorsque nous en avons entendu parler pour la première fois, puis pendant leur première édition en 2018 à Glasgow et Berlin. Cet événement correspond parfaitement à l'ambition de l'ETTU de promouvoir le tennis de table en Europe, le berceau historique de la discipline. Entrer dans le programme de Munich 2022 va nous offrir une occasion unique d’organiser nos championnats d’Europe dans un cadre grandiose. Aujourd’hui, nous sommes non seulement enthousiastes à l’idée de rejoindre le mouvement, mais également très honorés d’avoir été choisis. L’Allemagne compte parmi les nations phares du tennis de table. Elle possède des champions d’exception, un public de passionnés et une grande expérience dans l'organisation de rendez-vous majeurs du tennis de table international. » Enfin, le président de la Fédération internationale d’escale sportive se réjouit de faire partie du gratin européen : « En ces temps difficiles, nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour intégrer un événement aussi prestigieux que les championnats d'Europe 2022. Pour nous, cette opportunité concrétise le travail accompli par l'IFSC depuis des années. Nous le prenons comme une reconnaissance. La présence de l’escalade à Munich 2022 nous encourage à poursuivre notre démarche de modernisation et de promotion de notre sport et de nos instances. Après avoir été intégrés aux Jeux Asiatiques en 2018, nous rejoignons maintenant le gratin en Europe. » En 2018, c’est la Russie qui avait terminé en tête du classement des médailles, toutes disciplines confondues, devant la Grande-Bretagne et l’Italie (la France avait fin sixième). Pour rappel, la natation et le golf ne seront pas au programme de l’édition 2022 à Munich.