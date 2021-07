Championnats d'Europe (multi) : L'édition 2022 comportera neuf sports

L'édition 2022 des championnats d'Europe multisports se dévoile un peu plus. Ce mardi, les organisateurs de l'événement, qui aura lieu du côté de Munich en Allemagne, du mercredi 11 août au samedi 21 août de cette année-là, ont communiqué à ce sujet. C'est ainsi que pas moins de neuf sports différents, en tout, seront ainsi au programme. Parmi ceux-ci, on compte ainsi notamment l'athlétisme, le tennis de table ou bien encore le cyclisme. Le cyclisme, à savoir le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le BMX sans oublier non plus le VTT. Les autres disciplines prévues à cette occasion seront ainsi le beach-volley, le canoë-kayak en ligne, la gymnastique artistique, l'aviron, l'escalade ainsi que le triathlon. En revanche, il n'y aura pas de natation.

176 épreuves sont prévues au calendrier

En tout, pas moins de 176 épreuves seront ainsi au programme, pour également 4700 sportifs attendus sur place, au même moment. En même temps que ces fameux championnats d'Europe, la ville de Munich profitera également de cette occasion pour fêter un anniversaire tout ce qu'il y a de plus symbolique. En effet, il s'agira du 50eme anniversaire de l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 1972, dans la capitale bavaroise. Il y a désormais trois ans de cela, une première expérience de ce genre, à savoir des championnats d'Europe multisports, avait ainsi eu lieu du côté de Glasgow en Écosse mais également à Berlin en Allemagne. A cette époque, seuls sept sports étaient alors au programme, et plus précisément six du côté de Glasgow en Écosse, alors que seulement l'athlétisme avait ainsi eu lieu du côté de Berlin en Allemagne. A cette époque, la natation était bel et bien au programme, mais ce ne sera donc pas le cas, cette fois, l'année prochaine.