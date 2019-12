Championnats d’Europe : Les Bleus dans le duo James-Ciprès, Papadakis et Cizeron leaders

Une absence de poids pour l’équipe de France à Graz. La Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) a dévoilé ce vendredi sa sélection en vue des prochains championnats d’Europe de patinage artistique, qui auront lieu dans la cité autrichienne du 20 au 26 janvier prochains. Et, concernant l’épreuve par couples, un duo brille par son absence, celui composé de Vanessa James et Morgan Ciprès. Ce dernier, dont le nom est au centre d’une affaire de harcèlement sexuel aux Etats-Unis, accusé d’avoir envoyé des photos explicites à une jeune patineuse en 2017, ne fera pas le déplacement avec sa partenaire. Les paires Cléo Hamon - Denys Strekalin et Coline Keriven - Noël-Antoine Pierre représenteront l’équipe de France dans cette épreuve.

Papadakis et Cizeron pour de nouveaux records du monde ?

Sans surprise, les têtes d’affiche de cette équipe de France seront Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Auteurs de nouveaux records du monde lors du Trophée NHK, au Japon, avant de remporter la finale du Grand Prix à Turin, les patineurs français seront les grands favoris de l’épreuve de danse sur glace et auront à cœur de profiter de l’opportunité pour améliorer leurs marques de références avant les Mondiaux, organisés au mois de mars prochain à Montréal. Les duos Adelina Galyavieva - Louis Thauron et Evgeniya Lopareva - Geoffrey Brissaud seront également en lice pour les Bleus. Troisième de la finale du Grand Prix, Kévin Aymoz aura une chance à saisir dans l’épreuve masculine, pour laquelle il sera accompagné d’Adam Siao Him Fa. Maé-Bérénice Meité, Maïa Mazzara et Léa Serna seront les représentantes tricolores dans l’épreuve féminine.