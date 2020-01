Championnats d’Europe : Déception pour Kevin Aymoz, éliminé dès le programme court

⛸️ Il espérait une médaille mais Kevin Aymoz est passé complètement à côté de son programme court ! Il ne serait même pas qualifié pour le programme libre... #Graz2020

Siao Him Fa dernier à passer l’obstacle

La pression liée au fait de compter parmi les favoris a-t-elle fini par rattraper Kevin Aymoz ? Le patineur français est, en effet, passé totalement à côté de son programme court sur la patinoire de Graz, où se déroulent les championnats d'Europe 2020, et ne pourra pas prendre part au programme libre ce jeudi. Un programme court, effectué sur la chanson « The Question of U » de Prince a débuté de la pire des manières pour le natif d’Echirolles avec une chute dès son premier saut avant d’échouer également sur sa deuxième tentative. Une contre-performance que les juges n’ont pas laissé passer avec une note totale de 64,40 points qui le classe à la 26eme place alors que seuls les 24 premiers ont obtenu leur billet pour la suite de la compétition.Le deuxième Français en lice, Adam Siao Him Fa, a connu un peu plus de réussite. Le protégé de Brian Joubert et Marina Anissina a obtenu in extremis sa qualification avec... la 24eme place. Sur « Dust of Light » de David Travis Edwards et « Lords of Lankhmar » de Paul Dinetir, le Tricolore n’a pas amélioré son meilleur score de la saison avec un total à 65,21 points, soit seulement 0,30 points d’avance sur le premier non-qualifié, le Suédois Illya Solomin. Ce programme court a été remporté par le Tchèque Michal Brezina avec un total de 89,77 points. Il devance d’un peu plus d’un point le Russe Dmitri Aliev (88,45). Un duo qui a déjà creusé l’écart sur la concurrence puisqu’un autre Russe, Artur Danelian, complète le podium à un peu plus de cinq points du leader (84,63 points).