Ch.Europe : Les frères Lebrun se consoleront avec le bronze

Les frères Lebrun s'arrêtent en demi-finales. Qualifiés pour le dernier carré du tableau de double des Championnats d'Europe, ce jeudi à Munich, les deux petites pépites du tennis de table français n'iront pas plus loin. Alexis Lebrun (18 ans) et son petit frère et phénomène de 15 ans Félix Lebrun se sont inclinés aux portes de la finale face à la paire autrichienne Daniel Habesohn et Robert Gardos. Le champion de France et son cadet de trois ans, qui avait, lui, terminé troisième des derniers Championnats de France, se sont inclinés en quatre sets (3-11, 11-7, 11-8, 11-6). Une défaite qui ne fait pas tout perdre pour autant aux deux jeunes Montpelliérains. En dépit de ce revers en demi-finales jeudi face aux Autrichiens, la paire tricolore, de toute façon d'ores et déjà assurée de repartir de Bavière avec une médaille depuis sa victoire en quarts de finale, décroche en effet la médaille de bronze promise aux deux vaincus des demi-finales.

Les frères Lebrun restent en course en simple

La première médaille dans un grand rendez-vous chez les séniors pour les deux frères héraultais, qui auraient même pu réaliser l'exploit face aux numéros 15 mondiaux de la spécialité et poursuivre leur route s'ils avaient su confirmer leur large domination dans la première manche. Le tournoi n'est pas terminé pour autant pour Alexis et Félix Lebrun. Les deux frères qui gardent tous deux leurs lunettes en match restent en effet en course dans le tableau de simple. Ils pourraient d'ailleurs se retrouver face à face en huitièmes. En attendant cette éventuelle première confrontation dans un grand championnat, les partenaires en double depuis seulement un an et demi savourent volontiers leur médaille de bronze obtenue en double. "Repartir avec une médaille, c'est déjà super bien. On est contents", a avoué le plus âgé des deux frères au micro de France Télévision. Pour Félix Lebrun, c'est même "incroyable" de repartir avec cette médaille de bronze.