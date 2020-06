Castres, Quintana, Henin, Dibaba : Les 1er juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2013 : La surprise Castres

20 ans après son dernier succès, le Castres Olympique remporte son 4ème bouclier de Brennus après une victoire en finale face à Toulon (19-14).

2014 : Une première pour Nairo Quintana

À 24 ans, le Colombien Nairo Quintana (Movistar) remporte son premier grand tour avec ce Tour d'Italie 2014. Gagnant du contre-la-montre et porteur du maillot rose, son compatriote Rigoberto Urán (Omega Pharma-Quick Step) est deuxième pour la seconde année consécutive, tandis que l'Italien Fabio Aru (Astana), lui aussi vainqueur d'une étape, complète le podium.

Naissances

Décès

(tennis) née en 1982Considérée comme l’une des meilleures joueuses de tennis du 21ème siècle, Justine Henin a remporté de nombreux titres durant sa carrière. Avec un palmarès de 43 titres en simple avec 3 victoires sur le circuit WTA dont 7 tournois du Grand Chelem (4 Roland Garros, 2 US Open et 1 Open d’Australie), 2 Masters, 1 Fed Cup et une médaille d’or olympique gagnée à Athènes en 2004, la Belge a su s’imposer sur les courts du monde entier principalement grâce à la variété de son jeu. John Mcenroe a même qualifié son revers à une main de « meilleur revers du monde », hommes et femmes confondues.(course de fond) née en 1985Tirunesh Dibaba a remporté durant sa carrière trois titres olympiques, cinq titres de championne du monde sur piste et quatre titres de championne du monde du cross-country (dont 1 en cross court). Elle est la seule athlète à avoir réalisé le doublé sur 5 000 et 10 000 mètres lors d'une même édition des Jeux olympiques, en 2008 à Pékin. L’Éthiopienne est aussi la première femme à remporter l’épreuve du 10 000 mètres deux fois consécutivement lors des Jeux de 2008 et de 2012. Elle est l'actuelle détentrice du record du monde du 5 000 mètres avec le temps de 14 min 11 s 15, établi à Oslo en 2008.(football) décédé en 2019Tout au long de sa carrière, José Antonio Reyes a évolué dans de nombreux clubs prestigieux (Arsenal, Real Madrid, Benfica Lisbonne, Atlético de Madrid). Le milieu offensif espagnol a la particularité d’être le joueur le plus titré de l’histoire en Ligue Europa. En 2010 et 2012, Reyes remporte la compétition européenne avec l’Atlético, puis, sous les couleurs du FC Séville, il glane 3 autres trophées en 2014, 2015 et 2016. José Antonio Reyes meurt dans un accident de la route le 1er juin 2019.